La Sociedad Cultural José Martí en Pinar del Río, con el auspicio del Instituto de Amistad con los Pueblos (ICAP) confirió el reconocimiento Cómplices de la virtud a su homóloga de los Estados Unidos, conformada por estudiosos, seguidores y amantes de las ideas del apóstol.

Al mismo tiempo recibió la condición, el Proyecto Marcapasos Cuba, movimiento solidario que aporta con su gesto humanista y cargado de altruismo al bienestar del pueblo cubano.

La entrega desde 2024, de materiales escolares en centros educacionales y también el aporte de medicamentos ante las carencias de la industria farmacéutica cubana, están entre sus principales bondades.

Foto: Marelys Corvea Foto: Marelys Corvea

El Parque Martí de esta urbe cabecera, fue sede de esta cita donde una vez más, los lazos de amistad fomentaron la unidad entre las naciones que siguen creyendo en la utilidad de la virtud.

En este escenario, se hicieron acreedores de otros reconocimientos por su apego a la obra martiana, quienes desde el seno de la comunidad apuestan por mantener el ideario del maestro y sus concepciones en defensa de la humanidad y de la Patria grande que siempre soñó. Tal fue el caso de la Directora del Hogar de Niños sin Amparo Familiar y del Presidente del Consejo Popular cabecera.

Las voces de quienes conforman las estructuras homenajeadas, fieles exponentes de solidaridad, se alzaron ante los presentes.

En tal sentido, José López Díaz, Presidente fundador de la Asociación Cultural José Martí en Estados Unidos, agradeció la acogida que Cuba le ha dado siempre a todos sus miembros y patentizó la voluntad de juntos seguir haciendo historia, en abierto desafío contra el genocida bloqueo del gobierno norteamericano.

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De igual forma, Eduardo Flores Torres, integrante del Proyecto Marcapasos Cuba, en representación de la nación azteca, expuso el amor del movimiento por la causa noble y justa que defiende la isla y manifestó su apoyo incondicional al proceso revolucionario, ejemplo ante el mundo.

Por su parte Otto Medero Ungo, Delegado del Instituto de Amistad con los Pueblos en Vueltabajo, agradeció el acompañamiento de los visitantes y todas las muestras dadas en el terruño, que ya los identifica como Cómplices de la virtud.

Frente a la estatua del apóstol, se depositó una ofrenda floral como símbolo de respeto y homenaje al más universal de todos los cubanos.