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Pinar del Río: sistemas fotovoltaicos respaldan servicios de Etecsa

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Foto: página en Facebook ETECSA_Cuba Pinar del Río

Más de 15 mil clientes reciben en Pinar del Río los beneficios de 18 sistemas fotovoltaicos instalados en gabinetes que dan vitalidad a la telefonía fija y al servicio Nauta Hogar, para la conexión a Internet.

En esta primera etapa el nuevo equipamiento se ubicó en comunidades distantes y también en algunas zonas urbanas, donde las interrupciones del servicio eléctrico comprometían las comunicaciones.

Según declaró a Radio Guamá el jefe del Departamento de Inversiones de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa) Pinar del Río, Servando Hernández Hernández, en el municipio cabecera instalaron en Briones Montoto, Las Ovas, entronque de Las Ovas y La Conchita.

Asimismo, en los gabinetes 10 de Octubre, ubicado en el Reparto Comandante Pinares; Villamil, Borrego, y Hermanos Barcón.

“En Minas de Matahambre los sistemas fotovoltaicos se ubicaron en Sumidero, Cabeza y Pons, tres sitios que cubren una cadena de transmisión importante, que garantiza la estabilidad de las telecomunicaciones, en todos los municipios de la costa norte”, explicó.

En Mantua –agregó Hernández Hernández- están emplazados en Dimas y Arroyos; mientras, en San Juan y Martínez, en la cooperativa Hermanos Saíz.

Aun cuando la potencia de los sistemas instalados, en la provincia, es insuficiente para alimentar las radiobases de la telefonía celular, constituyen una alternativa que garantiza una parte de las comunicaciones, manifestó.

“Los sistemas fotovoltaicos –comentó- incluyen cuatro paneles solares, un inversor de dos Kilowatts y una batería de seis”

“Son pequeños, para cubrir grandes demandas de energía, por lo tanto se decidió instalarlos en gabinetes exteriores y centrales telefónicas que tenían muy bajo consumo y, además, están asociados a rutas importantes de transmisión”, declaró el jefe de Inversiones de Etecsa, en Pinar del Río.

Tomado de Radio Guamá

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