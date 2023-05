Cuando defender a Cuba genera odio, amenazas y censura (Adhesión a este manifiesto)

El pasado 13 de mayo, en Bilbao, dentro de las actividades de la jornada de solidaridad con Cuba se encontraba la actuación del grupo musical cubano Buena Fe. Durante uno de los coloquios, el cantante de Buena Fe, Israel Rojas, abordó la situación de su Cuba, el bloqueo impuesto por Estados Unidos y la guerra cultural contra el país. También planteó el capital ético de la intelectualidad cubana y cómo han resistido a las agresiones, chantajes y amenazas provenientes de Miami.

Su presencia coincidía con una gira artística en varios lugares de Europa destinada, como todas, a disfrutar de la música y la cultura cubana. Pero parece que eso no se permite si los artistas defienden la soberanía y la revolución de su país.

El dúo anunció a través de sus perfiles sociales que dos de sus conciertos programados (Salamanca y Zamora) fueron suspendidos debido a acosos y amenazas fascistas contra los locales en los que se iban a desarrollar los conciertos. Bajo el pretexto de la democracia, estamos asistiendo en el Estado español a la censura y persecución de artistas solo por el delito de venir de Cuba y defender a Cuba.

En el concierto de Madrid, el pasado viernes 12 de mayo, hubo un intento de asalto y boicot contra el concierto de Buena Fe, protagonizado por emigrados cubanos hoy vinculados a organizaciones de ultraderecha como Vox. Afortunadamente, y una vez más, el público que había asistido para participar de una velada de confraternización, cultura, música y solidaridad se volcó en amor hacia Buena Fe, con muestras de afecto y aplausos que hicieron oídos sordos a quien había asistido para sembrar odio.

Es triste, pero cada vez más común en territorio español, que quienes se autodenominan defensores de la libertad y los derechos humanos recurran a la violencia y al fascismo para amedrentar a aquellos que simplemente desean expresarse a través del arte y la música. El bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba es una grave violación de los derechos humanos y afecta directamente la vida cotidiana del pueblo cubano. Es lamentable que, en lugar de fomentar el diálogo y el intercambio cultural, ciertos grupos contrarrevolucionarios utilicen tácticas fascistas para intentar silenciar a artistas y coartar la libertad de expresión.

La cancelación de conciertos en Salamanca y Zamora es un recordatorio de que la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba enfrenta obstáculos y amenazas constantes. Sin embargo, no debemos dejar que el miedo y la intolerancia triunfen. Es momento de reafirmar nuestra solidaridad y enviar mensajes de apoyo y afecto a Buena Fe y a las y los artistas de la Isla que siguen resistiendo y llevando su música al mundo.

La presencia de artistas e intelectuales de Cuba fuera de la Isla, es fundamental para llevar la verdad de Cuba, incluso a costa de tener que enfrentar el odio y la violencia de quienes, paradójicamente, se dicen defensores de la libertad de expresión y los derechos humanos en todo el mundo.

Como ha afirmado el cantautor Silvio Rodríguez, «Por lo visto los acosadores de Buena Fe no se molestan en escuchar sus canciones. ¿Será que no les conviene conocer las preguntas indóciles que el dúo lanza al aire, tema tras tema, AQUÍ, en suelo cubano? ¿Será que algunos hacen uso de un respetable derecho a irse pero no pueden soportar a los que se queden a luchar por un país mejor? ¿Será por vergüenza de ellos mismos los que piden invasiones y bloqueos contra su propio pueblo? Insoportable para algunos el ejemplo moral de Buena Fe. Es comprensible».