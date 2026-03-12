Cuba destinará presupuesto a la atención a la dinámica demográfica

Cuba destinará más de dos millones 173 mil pesos a la atención a la dinámica demográfica, informó hoy el Primer Ministro, Manuel Marrero.

En la red social X, el jefe de Gobierno subrayó que ese presupuesto, previsto para el presente año, supera en un millón 230 mil pesos el plan de 2025, a pesar de la compleja situación económica que enfrenta el país.

En medio de la compleja situación económica que enfrenta el país, #Cuba destinará más de 2 173 millones de pesos a la atención a la dinámica demográfica, cifra que supera en 1 230 millones el plan de 2025.#ProgramaDeGobierno pic.twitter.com/9uzb5aI5ld — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) March 12, 2026

De acuerdo con el premier, el programa contempla, entre otras acciones, el mantenimiento y la ampliación de capacidades en hogares de ancianos y maternos, casas de abuelos, círculos y casitas infantiles.

El comportamiento de los indicadores demográficos del país exige que todos los territorios le otorguen la máxima atención a estos asuntos, y en correspondencia se planifiquen recursos para el mejoramiento de las instituciones que brindan servicios de cuidados, indicó Marrero Cruz.

Asimismo, señaló que existen experiencias positivas en la elaboración de productos de canastilla y ayudas técnicas a la movilidad, que deben continuar generalizándose.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias