Cuba Recicla 2026: transformar residuos en oportunidades

En Pinar del Río, la Empresa de Recuperación de Materias Primas (ERMP) presentó oficialmente la campaña de bien público “Cuba Recicla 2026”, como parte de las actividades por el Día Internacional del Reciclaje.

La iniciativa no se limita a promover la recogida de desechos, sino que propone un cambio cultural: ver los residuos como recursos y asumir que la responsabilidad comienza en cada hogar.

El director territorial, Lázaro Daniel Alea González, subrayó que la infraestructura para procesar materiales ya existe, pero el verdadero desafío está en la conciencia ciudadana.

“Los residuos son una oportunidad”, afirmó, invitando a la población a clasificar papel, cartón, vidrio y metales desde el origen. La campaña busca que un envase vacío o un periódico viejo dejen de ser basura y se reconozcan como materias primas con una segunda vida.

Con una duración de doce meses, Cuba Recicla 2026 se plantea como un esfuerzo integral.

Foto: Alain Alonso Graverán

Las familias son el eje central, pero también se convoca a estudiantes, trabajadores, instituciones públicas y privadas, hospitales, escuelas y centros laborales.

El sector empresarial, gran generador de residuos, tendrá un papel clave en la transformación hacia una economía circular.

La iniciativa se apoyará en el tejido social cubano, involucrando a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y las organizaciones estudiantiles (Organización de Pioneros José Martí (OPJM), Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Más que una campaña, es una invitación a repensar hábitos y a construir un entorno más saludable.

En palabras de sus promotores, reciclar es un acto de responsabilidad ecológica, social y económica que comienza en nuestras manos.