Déficit de generación provoca afectaciones del servicio eléctrico

Desde horas de la tarde de este jueves, la provincia de Pinar del Río ha visto imposibilitado cumplir la programación establecida para la rotación de los circuitos, tras un incremento del déficit de capacidad de generación.

Ello conllevó a que incrementara el número de clientes que hasta las dos de la tarde permanecían sin servicio; y por ende, un mayor tiempo de afectación a quienes superan las 30 horas sin fluido.

En comparecencia televisiva al programa Informe Semanal del canal territorial Tele Pinar, Iosvany Siles Morales, director técnico de la Empresa Eléctrica explicó que actualmente un total de seis unidades presentan averías, en tanto, tres se encuentran en mantenimiento, lo que dificulta reponder a la demanda del país.

Aunque de manera escalonada, al concluir esta nota, se han restablecido alguno de los once circuitos no apagables de la provincia, la recuperación del sistema eléctrico en el territorio depende de la disminución del déficit y la solución de estas averías.

Por su importancia compartimos en video, las declaraciones del directivo de la empresa eléctrica pinareña