Nuevas ambulancias refuerzan servicios en Pinar del Río

Pinar del Río dispone de cinco nuevas ambulancias que fortalecerán el sistema de urgencia y emergencia médica en la provincia.

La doctora Sandra Ramírez Guzmán, directora general de Salud Pública, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que los vehículos, llegados recientemente, se destinarán al municipio cabecera.

Dotadas de confort y equipo vital avanzado, dos serán dirigidas a emergencias y tres para urgencias; de modo que se amplía la capacidad de respuesta del sistema de salud, precisó.

Esta adquisición reafirma la voluntad del Estado cubano de apoyar a Salud Pública, aun en medio del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a partir de las dos órdenes ejecutivas de ese gobierno.

La incorporación de esos carros se enmarca en la estrategia nacional de fortalecimiento de la red de urgencias médicas, de cara a que cada ciudadano tenga acceso oportuno a la atención sanitaria, señala la Dirección de Salud Pública en su página oficial en Facebook.

Otras tres ambulancias llegaron a Vueltabajo en el mes de enero, como parte de un lote de 50 importadas por el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con la prensa local.

En esa oportunidad fueron destinadas a los municipios de Consolación del Sur, Pinar del Río y Sandino para apoyar el traslado hacia las unidades de salud.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias