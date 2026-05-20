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Pequeñas guardianas de la vida

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Foto: Rosalinda Gracía

La enorme importancia de las abejas para el equilibrio de la naturaleza y la seguridad alimentaria, es lo que conmemora el día Mundial de las Abejas, celebrado cada 20 de mayo.

Muchas veces se piensa en las abejas únicamente por la miel que producen, pero su papel va mucho más allá. Gracias a la polinización que realizan, una gran parte de los alimentos que llegan diariamente a nuestras mesas puede existir. Sin esa labor silenciosa y constante, numerosos ecosistemas sufrirían un impacto enorme.

Siempre me ha parecido sorprendente cómo seres tan pequeños pueden tener una responsabilidad tan grande dentro de la vida natural. Sin embargo, a pesar de su importancia, continúan enfrentando amenazas como el cambio climático, la contaminación y el uso excesivo de productos químicos que afectan su supervivencia.

Esta fecha también debería servir para crear mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. A veces no se percibe cuánto dependen los seres humanos de la biodiversidad hasta que comienzan a aparecer las consecuencias de su deterioro.

Este día deja un mensaje claro: proteger la naturaleza no es solo una opción, sino una necesidad. Y en ese propósito, cuidar a las abejas significa también cuidar la vida.

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