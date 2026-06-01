Día Internacional de la Infancia: Un Llamado a la Acción por el Futuro

Cada 1 de junio, el mundo celebra el Día Internacional de la Infancia, una fecha que nos invita a reflexionar sobre los derechos de los niños y niñas, así como sobre los desafíos que enfrentan en diversas partes del planeta.

Instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956, este día no solo conmemora la Declaración de los Derechos del Niño, sino que también sirve como un recordatorio urgente de la responsabilidad colectiva que tenemos hacia las generaciones más jóvenes.

Este día es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentan millones de niños en el mundo, como la pobreza, la violencia, el trabajo infantil y la falta de acceso a servicios básicos. Es un momento para unir esfuerzos y trabajar hacia un futuro donde todos los niños puedan crecer en un entorno seguro y propicio para su desarrollo.

Al celebrar el Día Internacional de la Infancia, reafirmamos nuestro compromiso con la protección y promoción de los derechos de todos los niños en el mundo.

Cada acción cuenta y cada voz importa. Es momento de actuar con determinación y compromiso para asegurar que todos los niños y niñas del mundo tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.