Acto de reafirmación revolucionaria en Pinar del Río

En la Plaza Provisional de la Revolución, ubicada en la capital provincial de Pinar del Río, se desarrolló un acto de reafirmación revolucionaria con la participación de una amplia representación del pueblo pinareño.

La concentración tuvo como propósito expresar el respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, y condenar las acusaciones formuladas en su contra por el gobierno de los Estados Unidos.

Durante la jornada, los asistentes manifestaron su apoyo mediante consignas, discursos y expresiones de compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

El acto se convirtió en un espacio de unidad, donde se reafirmaron los valores patrióticos y la continuidad de los ideales revolucionarios.

La presencia masiva de los pobladores reflejó la voluntad de mantener viva la tradición de lucha y resistencia frente a las presiones externas, consolidando el papel de Pinar del Río como escenario de respaldo político y social a las figuras históricas de la nación.

Foto: Tele Pinar

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