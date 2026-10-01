Día Internacional del Café: una taza que une al mundo y despierta a Cuba

Cada 1 de octubre, el aroma del café se convierte en el protagonista de una celebración global. El Día Internacional del Café no solo rinde homenaje a una de las bebidas más consumidas del planeta, sino que invita a reflexionar sobre su cadena de valor: desde los pequeños productores que cultivan el grano hasta los millones de personas que lo disfrutan a diario. Es una jornada para reconocer los desafíos del sector y promover prácticas más sostenibles, justas y resilientes.

La industria cafetalera enfrenta hoy presiones crecientes: el cambio climático, la volatilidad de los precios, el envejecimiento de los caficultores y las dificultades logísticas. Detrás de cada taza hay historias de esfuerzo, especialmente en regiones como América Latina, África y Asia, donde el café sostiene economías familiares enteras. Visibilizar la difícil situación de los productores es, por tanto, un acto de justicia y una apuesta por un futuro más equilibrado.

En Cuba, el café no es solo una bebida: es un símbolo de identidad, un gesto de hospitalidad y un ritual cotidiano que trasciende generaciones. La tradición cafetera cubana tiene raíces profundas, con regiones montañosas como la Sierra Maestra y el Escambray que han sido cuna de cultivos de alta calidad, aunque la producción nacional ha enfrentado altibajos por factores climáticos, económicos y de infraestructura.

El cubano toma café fuerte, oscuro, casi siempre sin azúcar y en pequeñas dosis que despiertan el cuerpo y el alma. La “colada” —ese chorrito concentrado que se comparte en tazas pequeñas— es un acto social que une a vecinos, amigos y colegas.

La influencia del café cubano ha cruzado fronteras. En Miami, Nueva York o Madrid, el famoso “café cubano” se ha convertido en emblema de la diáspora. Pero más allá del sabor, lo que perdura es la costumbre de compartir, de conversar, de hacer una pausa. En tiempos difíciles, el café ha sido también un refugio: una taza caliente para resistir la escasez y mantener viva la esperanza.

Un brindis por el café y por quienes lo hacen posible.

Este 1 de octubre, mientras el mundo celebra el Día Internacional del Café, Cuba lo hace con su propia cadencia: con la mano firme al servir, con el aroma que invade la casa y con la certeza de que la tradición no se pierde. Reconocer a los productores, apostar por la sostenibilidad y mantener vivo el ritual es, quizás, la mejor forma de honrar una bebida que, más que despertarnos, nos une.