La bija o achiote y sus propiedades medicinales                   

Seguimos hurgando dentro de la riqueza de plantas medicinales que tenemos aquí en Cuba y la provincia y. Hoy vamos a conversar sobre la Bija con una composición química rica en metabolitos útiles y una tradición de uso desde nuestros ancestros.

Estamos hablando del Achiote, Annato, Chancaguarica, Urucu, Bixa, Onoto, son los nombres en los países de América Latina, usados en la cocina cubana y latinoamericana como colorante de las comidas. Actualmente las industrias de alimentación hacen esfuerzos por sustituir los colorantes artificiales por la Bija en un retorno a lo natural. Continuamos entonces con la búsqueda de plantas con poder antioxidante que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida principalmente en los adultos mayores y que estén disponibles para la mayoría de las personas.

La familia Bixácea a la que pertenece la Bija, cuyo nombre científico es Bixa Orellana en honor a Francisco Orellana quien fue el primer europeo que navego por el Amazonas. Es una planta silvestre en las provincias del oriente cubano, cultivada en el resto de la Isla. Existe en las Antillas y en toda la América Tropical, naturalizada en el Viejo mundo. Es un arbusto o arbolito que puede alcanzar hasta los 9 metros de altura, con la corteza parda y ramillas comúnmente escamosas. Hojas aovadas de 8 a 20 cm de largo, Flores en panículas terminales de 4 a 5 cm de diámetro, 5 pétalos, lo mas significativo son las capsulas ovoide de 3 a 4 cm de largo densamente cubierta de largas espinas, delgadas y suaves donde se encuentra las numerosas semillas de unos 5 mm de largo con la testa pulposa, carnosa y cotiledones planos que son el objeto principal de hoy, aunque también son usadas las hojas y las raíces.

Flores de Bija / Foto tomada de internet.

Los usos en la medicina tradicional de la Bija en los países de Centro y Sur América coinciden y sugieren los usos conocidos ya, como un buen agente terapéutico. En la tradición cubana y de América Juan Tomas Roig en su libro de Plantas medicinales Aromáticas o venenosas de Cuba nos dice que se le atribuyen propiedades astringentes, febrífugas, antidisintericas, diuréticas, afrodisiacas, y se emplea en enfermedades venéreas, epilepsia y otras afecciones. La Pulpa de la semilla, si se aplica frita en aceite inmediatamente a las quemaduras, se dice que impide la formación de ampollas o llagas. Las hojas se aplican como cataplasma para el dolor de cabeza y una decocción de las mismas se emplea en gárgaras para los males de la garganta. Las semillas son el mejor antídoto para el envenenamiento por yuca agria.

El carotenoide Bixin es el ester apocarotenoide monometil,dicarboxilico, es el mayor constituyente de las semillas, llegando hasta un 80% del total del pigmento que fue inicialmente aislado en las semillas en 1875, y que da tonalidades desde el rojo hasta el amarillo a la pulpa de las semillas. Bixin es soluble en aceites, la Nor-bixin es producida por la hidrolisis de la Bixin . Estos dos compuestos son los principales en las semillas. Hay otros derivados de la Bixin, son más de 20, Norbixin forma sales de sodio o de potasio que son solubles en agua y facilita las formulaciones acuosas, Otros compuestos están presentes con una alta concentración de terpenos geranylgeraniol, también tiene lípidos, ácido linoleico, linolenico y oleico, aminoácidos, fosforo hierro y zinc. Bixin es el segundo pigmento más usado mundialmente. Tiene más de 100 compuestos volátiles en su aceite esencial.

Los Extractos de Bixa orellana tienen actividad antioxidantes, hipotensores, antimalaricos también están en estudio su actividad contra determinadas células cancerosas de pulmón, sirven como antialérgicoss, hipolipemico, antifúngicos, repelentes de insectos, Por ejemplo en Brasil lo usan como repelente de insectos y antimalarico. Y más recientemente las investigaciones dan como posibles antivirales en las Arbovirosis a siete compuestos derivados de la bixina, que pueden actuar con efectividad y prometen convertirse en agentes antivirales inhibiendo las enzimas de los virus en su replicación.

Ya pudimos conocer de la rica composición de la Bija en carotenoides, la Bixina y la Nor Bixina que son los principales en la semilla de la Bija y son productos provitaminas A que tienen una significación muy grande en todos los procesos que tiene relación con la salud de nuestra piel y conocemos ya el papel antioxidante que posee la Vitamina A.

Corrían los años 90 del pasado siglo y en el Hospital Abel Santamaría de esta ciudad, trabajaba un matrimonio de un medico especialista en Quemados, Luis García y su esposa enfermera Arminda, trabajadora jefa de esa esa sala, muy enamorada de los productos naturales, comenzaron a estudiar la Bija e hicieron los extractos oleosos de la Bija los usaron en los pacientes quemados de la Sala de esa especialidad, en el hospital en forma de gasas de Bija, ungüento de Bija, con resultados realmente asombrosos y de ahí se generalizo el uso del ungüento de Bija en Pinar del Rio como cicatrizante, epitelizante, antibacteriano, antiséptico y hasta fungicida. Se realizaron eventos científicos en los que se discutieron los mencionados usos. Un tiempo después la Ingeniera master Marilúz Suarez Especialista de la Fábrica de Medicamentos de Pinar del Rio, fue a cumplir misión en Angola y allí desarrollo las ideas de Luis y Arminda, hizo un huerto en el que sembró la Bija, la proceso, curando a muchos pacientes angolanos.

Además de las semillas que son las más conocidas, las que se usan internacionalmente como condimento GOYA-ACHIOTE, las hojas y la raíz de la Bija también se pueden usar, pues tienen casi la misma composición que las semillas. Las hojas tienen poder anti hipertensivo. Se dice que el cocimiento de la raíz es bueno para el ASMA.

Te hable anteriormente de Luisito, Arminda y Marilúz, de la Bixina y la Norbixina y los resultados, así de la forma anterior llego la pomada de Bija al Formulario Nacional, con las recomendaciones que ya se conocen, es un aporte pinareño a la medicina natural y tradicional. En estos momentos se procede a realizar una modificación del ungüento de Bija que se produce aquí por la falta de algunos componentes, pero dentro de pocos días estará a la venta en las Farmacias de Pinar del Río.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret