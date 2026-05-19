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Díaz-Canel: “No tienen nada que presentar. La retórica del odio trata de hacer creer lo que no existe”

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El Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este lunes la escalada sin precedentes del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, al tiempo que desmontó una de las falacias más reiteradas por el gobierno norteamericano.

“En la dirección de nuestro Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense”, afirmó el mandatario. Y sentenció: “El gobierno de EE.UU. lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar. La retórica anticubana del odio trata de hacer creer que existen para justificar la escalada de su guerra económica total”.

Díaz-Canel calificó como inmoral, ilegal y criminal la reciente orden ejecutiva que persigue a terceros que quieran vender combustible a la Isla, y la que extraterritorializa el bloqueo a niveles nunca vistos, penalizando a empresas que aspiren a invertir en Cuba o simplemente proveer bienes básicos como alimentos, medicamentos, artículos de aseo y otros.

“El castigo colectivo al que están sometiendo al pueblo cubano es un acto de genocidio que debe ser condenado por organismos internacionales, y encausar penalmente a sus promotores”, subrayó el Presidente.

El mandatario reiteró que Cuba seguirá denunciando, de la manera más firme y enérgica, el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo, y concluyó con la consigna: #LaPatriaSeDefiende.

Tomado de Cubadebate

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