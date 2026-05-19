Pinar del Río: embalses listos para temporada ciclónica

Los 17 embalses de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Provisión de Agua Los Palacios poseen las condiciones técnicas para almacenar los escurrimiento de los afluentes, durante la temporada ciclónica que comenzará el próximo primero de junio.

A pesar de las limitaciones de recursos, especialistas y trabajadores de la entidad ejecutaron las acciones de mantenimiento necesarias en presas de los municipios de Consolación del Sur, Pinar del Río, Viñales y La Palma.

«Aprovechamos el período de sequía para realizar diversas labores con vistas a eliminar riesgos en la infraestructura», aseguró el Director de la UEB, Elier Oliva Viera.

En la actualidad –agregó- los embalses acumulan 189 millones de metros cúbicos de agua, que representan el 29 por ciento de la capacidad de llenado, con los menores volúmenes en La Juventud, Herradura, Patate, Los Palacios y Ramírez.

Los bajos acumulados impiden cubrir la demanda para la siembra de arroz, correspondiente a la actual campaña de primavera en estructuras del estado y campesinas.

«Solo garantizamos la zona de Caribe, en Consolación del Sur, no así a las unidades arroceras ubicadas en Los Palacios. Coordinamos con la Empresa Filial Acuícola palaceña para que intensifique la captura de peces, entre otras medidas adoptadas con el propósito de evitar un golpe de oxígeno que afecte la biomasa acuícola» confirmó Oliva Viera.

Tomado de Radio Guamá