ETECSA Pinar del Río anuncia cambio tecnológico en localidad de Briones Montoto

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Pinar del Río informó que, a partir del 20 de mayo de 2026, se realizará un cambio tecnológico en la central telefónica de Briones Montoto, perteneciente al municipio cabecera. La medida forma parte del proceso de reordenamiento de los servicios telefónicos de la zona, con el objetivo de lograr mejores prestaciones, eficiencia y gestión.

Según la entidad, una vez concluido el corte técnico, la provincia tendrá la posibilidad de comercializar más de 150 nuevos servicios de telefonía fija y alrededor de 200 servicios Nauta Hogar, lo que permitirá ampliar la cobertura y mejorar la conectividad en la localidad.

El cambio también implica una modificación en la numeración telefónica de Briones Montoto. Los nuevos números comenzarán con el rango 48 0640XX al 48 0645XX, por lo que se recomienda a los usuarios informar a sus familiares y amigos sobre la actualización para evitar inconvenientes en la comunicación.

ETECSA destacó que este proceso responde a la estrategia nacional de modernización de las telecomunicaciones, garantizando que los clientes cuenten con servicios más estables y eficientes. La empresa aseguró que se trabaja para minimizar las afectaciones durante la transición y que los usuarios puedan disfrutar de una mejor calidad en sus comunicaciones.