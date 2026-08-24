Distinción de la FMC que honra y enaltece

«Las campañas de los pueblos solo son débiles, cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer….». La sentencia martiana cobra plena vigencia hasta nuestros días y le da vida, el accionar de quienes, guiadas por el ejemplo de Vilma Espín y otras féminas que le antecedieron como Isabel Rubio y Adela Azcuy, alimentan su fervor patriótico y siguen siendo rutero en la consolidación del socialismo.

En el marco del Aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas, son muchas las que desde cada trinchera en Pinar del Río, dicen Presente y se levantan en pie de lucha, a pesar de las limitaciones que impone el cruel bloqueo genocida para en su quehacer diario patentizar la noble idea de que Sí se puede.

Foto: Marelys Corvea

Las 16 federadas que este sábado recibieron la distinción 23 de Agosto, son parte indispensable del ejército que enriquece la historia y escribe en ella, páginas imborrables desde el seno de la comunidad y por el bien común.

Y nunca han estado solas. Lo demuestra el gesto varonil y aportador de hombres que viabilizan el trabajo desde la base y potencian una obra, que a la vista de todos, es de gigantes de estos tiempos. Por ello, también en la provincia recibió esta condecoración uno que irradia por su empuje y apoyo al accionar de la organización. Suman con él 17 los condecorados con tan alto reconocimiento.

El salón del Centro de Gestión Estratégica del Desarrollo Local(GEDEL) en la capital pinareña, fue escenario de este acto en vísperas de los 66 años de la FMC.

Foto: Marelys Corvea

La cita trascurrió con la presencia de la integrante del Buró Político y Secretaria General de la FMC, Teresa Amarelle Boué y las principales autoridades del Partido y el Gobierno en Vueltabajo, encabezadas por la miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero y el Gobernador, Eumelín González Sánchez. Las que integran el Secretariado Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas, también presidieron el encuentro.

A juicio de varias federadas que recibieron la medalla, se trata de no dejar caer las banderas del socialismo y continuar como paradigmas en el centro de cada batalla como exigen estos tiempos.

Así expresaron la Teniente Coronel María Victoria Santa Cruz Reyes y otras estimuladas como Matha Gloria Cueto Candelaria, Felicia Roque Linares y Dania Vallar Valdés. Todas coincidieron en que hoy más que nunca, urge ser protagonistas desde el barrio y colectivos laborales para demostrar que la mujer cubana no se deja amilanar por los obstáculos.

Lo fundamental como bien precisaron, es seguir haciendo Revolución y honrar a Vilma y a Fidel en cada tarea.