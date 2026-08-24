Federadas condenan el bloqueo estadounidense contra Cuba 

Integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) condenaron hoy el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la isla, durante el acto nacional por el aniversario 66 de esa organización fundada por Fidel Castro y Vilma Espín.

En cada hogar, comunidad y centro de trabajo se siente el impacto de una política genocida que especialmente sortean las féminas a diario, como es el caso de Yuniesky Camallea García, madre de un niño con una condición médica que requiere tratamiento especializado con un fármaco que no se produce en el país y debe ser importado.

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Es ahí cuando la política se convierte en un dolor humano, aseveró en acto presidido por Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y secretaria general de la FMC; Marydé Fernández López, integrante del Comité Central y jefa de su oficina para la atención a la Unión de Jóvenes Comunistas y a las organizaciones de masas; y las máximas autoridades de Pinar del Río.

A mí no tienen que contarme qué es el bloqueo, lo vivo en la piel de mi hijo; no es un concepto abstracto, tiene el rostro cruel de una farmacéutica que se niega a vender una medicina por temor a las multas de Washington; tiene la frialdad de un banco que congela transacciones con las que Cuba intenta comprar insumos médicos, precisó.

Foto. Evelyn Corbillón Díaz

Y es que, como aseguró Amarelle Boué, esa política genocida continúa obstaculizando el desarrollo del país y la vida cotidiana de las familias cubanas.

Los prolongados cortes de electricidad afectan la organización de la vida familiar, comunitaria y laboral. Con frecuencia son las mujeres las que deben buscar cómo preparar y conservar alimentos, y responder a las múltiples necesidades que surgen cuando los servicios básicos se afectan, refirió en la celebración efectuada en el consejo popular Hermanos Cruz, de la ciudad vueltabajera.

También destacó el rol de la FMC, “nacida del reclamo de nuestras madres y abuelas y que Fidel y Vilma fundaron conscientes de que sin la participación de las mujeres no habría Revolución posible”, dijo la secretaria general.

Enfatizó que, en medio de un contexto tan adverso, las féminas de la generación del centenario del Comandante en Jefe, son capaces de buscar caminos y mantener viva la esperanza.

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Como hace en cada jornada María Elena Cabrera, veguera pinareña que conserva una de las tradiciones de la provincia mayor productora de la hoja en la isla.

Cuando falta el combustible para los tractores o el riego, y las piezas de repuesto son un lujo que el bloqueo nos niega, ahí estamos nosotras buscando soluciones para reinventarnos cada día, resaltó.

Durante el acto nacional se reconoció a las provincias destacadas en la emulación por el aniversario 66 de la Federación, y a Pinar del Río, Vanguardia Nacional.

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Foto: Jaliosky Ajete Rabeiro

Tomado de Agencia Cubana de Noticias