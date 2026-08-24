El humor de Misha en manos de los pinareños

La Biblioteca Provincial Ramón González Coro de la capital pinareña fue sede de la presentación del libro El humor de Misha: la crisis del socialismo real en el chiste político, del destacado narrador, poeta y ensayista Abel Prieto Jiménez.

Lo anterior formó parte de las actividades de la 34 edición de la Feria Internacional del Libro que concluyó este 23 de agosto en Vueltabajo.

En la cita participó la integrante del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en la provincia, Yamilé Ramos Cordero, acompañada por otras autoridades de la organización política y del sector de la cultura en el territorio y la nación, entre los que se encontraba el Presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera.

Fotos: Marelys Corvea Barreto

El prólogo de la obra, fue escrito por el reconocido intelectual Elier Ramírez Cañedo, quien estuvo presente ante el auditorio. Explicó que en esta parte del libro, antesala de las páginas cargadas de humor y picardía, aborda lo referido al derrumbe del campo socialista, lo que conllevó a tales sucesos, donde la cultura, fue un elemento fundamental en el desmerengamiento, como lo nombró Fidel.

Precisó, que los nuevos valores que debían acompañar al proyecto socialista perdieron legitimidad en el individuo, hasta volverse ajenos y provocar una reversión ideológica y política y por consiguiente, el derrumbe total.

Por su parte, Prieto Jiménez, recalcó que en su obra trató de reflejar la descomposición interna del bloque socialista europeo, desde la perspectiva de la cultura popular y el humor.

Fotos: Marelys Corvea Barreto

Más adelante reafirmó su compromiso crítico desde la izquierda a través de la recopilación de chistes.

La nueva publicación bajo el sello de la Editorial Letras Cubanas llegó a manos de muchos pinareños, que decidieron plasmar la firma de Abel en sus primeras páginas, como recuerdo de su presencia en Pinar del Río, que una vez más abrió sus puertas a la Feria Internacional del Libro como muestra de apego a la lectura y al conocimiento.