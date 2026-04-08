Edirberto y su razón de ser: el mar

En un pequeño pueblo costero, donde el aroma a sal y a vida marina impregna el aire, vive Edirberto Llanes un hombre dedicado a la pesca.

Su jornada comienza antes de que el sol asome en el horizonte; revisa las redes y se asegura de que todo esté en orden. La rutina puede ser dura; las condiciones del mar son impredecibles y los días pueden ser largos y agotadores. Sin embargo, para él, no hay mayor satisfacción que ver el brillo del agua al amanecer y sentir la brisa marina en su rostro.

A lo largo de los años, Edirberto aprende a leer el mar como un libro abierto. Sabe cuándo es el mejor momento para lanzar las redes y dónde encontrar los peces más abundantes.

A pesar de los desafíos, Edirberto encuentra alegría en su labor.

En cada ola que rompe contra el casco de su barco, encuentra un motivo más para seguir adelante, siempre con la esperanza de un futuro mejor para él y los suyos. En su mundo, el mar y los barcos son mucho más que herramientas de trabajo; son parte de su esencia misma.