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Ejercicio Nacional Meteoro 2026

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Foto: Rosalía Díaz Arronte

En el Ejercicio Nacional Meteoro 2026, la provincia de Pinar del Río evalua y fortalece sus capacidades para hacer frente a los desastres de origen natural, tecnológico y sanitario.

La situación actual del territorio es objeto de análisis por parte de los grupos de trabajo, quienes presentaron informes detallados sobre la meteorología, la situación hidráulica y los desafíos en salud pública.

Según el último parte de meteorología, la temporada ciclónica se presenta con un comportamiento por debajo de lo normal, con poca formación de huracanes hasta la fecha. Sin embargo, las autoridades mantienen una vigilancia constante ante cualquier cambio en las condiciones climáticas que pueda afectar a la provincia.

En cuanto a la situación hidráulica, se reporta que las 24 presas del territorio q están operando por debajo del 25% de su capacidad.

Las autoridades monitorean los niveles del río Cuyaguateje, el cual representa una preocupación constante ante posibles inundaciones. Se establece un plan de vigilancia para responder adecuadamente en caso de fenómenos naturales.

La situación higiénica y epidemiológica en Pinar del Río también es evaluada donde se implementan medidas para la recogida de desechos sólidos.

Las autoridades locales trabajan incansablemente para asegurar que cada comunidad esté preparada para enfrentar cualquier eventualidad.

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