El árbol del Nim y sus propiedades medicinales                          

Hablar del Nim o Neem en Cuba es significado de combate a algunas plagas agricolas, bien lo saben los agricultores que así lo han realizado y los resultados hablan a su favor, dando un notable impulso al conocimiento de la flora medicinal.

El árbol del Nim cuyo nombre científico es Azadirachta indica A. Juss., más conocida como árbol del Neem, Lila india o, Margosa, pertenece a la familia Meliaceae es originario de la India y Birmania, y solo vive en regiones tropicales, es considerado uno de los árboles más prometedores del siglo XXI. Se introdujo en Cuba en la primera década del siglo XX y es generalizado en 1990 para su utilización en la agricultura como un bioinsecticida natural Es un árbol de hoja perenne que se ha ganado la merecida reputación de ser la planta medicinal más potente del mundo. El árbol de Neem es conocido en la medicina ayurvédica en la India, como la farmacia de la naturaleza. Crece principalmente en el subcontinente indio, pero ahora se cultiva en climas similares en todo el mundo, Rivaliza con la Moringa

El extracto de la semilla como insecticida actúa inhibiendo pasos de la metamorfosis de los insectos, interrumpe el crecimiento, no como veneno, sino a través de reacciones bioquímicas, además de que su olor no es agradable a las plagas, un número cercano a las 450 especies e plagas son sensibles el Neem.

Al Neem se le conoce un uso ancestral en India y Birmania, pero las investigaciones científicas de sus propiedades se están realizando desde hace algunos años. Estos estudios están encaminados a conocer la eficacia del Nim donde se han encontrado nuevos usos para este árbol además de la reiteración de los usos tradicionales

Pasamos a conocer la composición que tiene según la literatura revisada de sus semillas, su corteza y sus hojas, los cuales tienen más de 130 compuestos diferentes biológicamente activos, y la hoja del Neem es una de las más complejas que se pueden encontrar en el planeta. Están presentes los flavonoides, polialcoholes terpenos entre estos últimos la Azadachitina, de acción poderosa. Tiene un numeroso grupo de compuestos aislados de varias partes del vegetal que incluyen nimbidin, nimbin, nimbolide, gedunin azadirachtin, mahmoodin, acido gallico, epicatequina , catequina, gallocatechina, epigallocatechina, margolone, margolonona , polisacáridos con glucosa ramnosa y otros, tienen potencialidades antivirales. .

Por esa composición tan compleja sus propiedades terapéuticas son amplias. Ha sido usado en desordenes de la sangre, enfermedades de los ojos fiebres intermitentes y fiebres bajas persistentes, tuberculosis, y es beneficioso en fiebres de la malaria, antiséptico, antipirético, antiinflamatorio antibacteriano. Pediculicida y escabicida, mejora el apetito y potencia la digestión, trata trastornos de la piel como un magnifico antifúngico. Útil en los problemas capilares, mejora la respiración, ayuda a controlar las afecciones diabéticas, a curar las heridas y alivia las náuseas. Desintoxica el hígado, mejora la inmunidad, beneficia al estómago como antiácido.

El Neem ha sido declarado el «Árbol del siglo XXI» por las Naciones Unidas.

Los extractos acuosos y alcohólicos de las flores cortezas y raíces tienen propiedades antioxidantes con altos valores respectivamente, la infusión de Neem mejora los anticuerpos, crece la respuesta altamente beneficiosa tomándola en adición de los tratamientos convencionales.

El extracto acuoso de la corteza del Neem bloquea significativamente la entrada de virus en la célula en concentración de 50 a 100 microgramos por ml. El extracto de las hojas muestra actividad antiviral contra los viruses por inactivación, ya que interfiere el ciclo de replicación. La planta del Neem tiene un potencial antiviral contra herpes bovino polio virus tipo 1, dengue, virus new castle, influenza etc.

Los extractos del Neem como agente antiviral ha sido probados en animales de laboratorio y tienen acción contra virus tipo HIV, absorbe los viruses por el bloqueo de la entrada en las células no infectadas, así suprime el virus de la Polio, inhibe la replicación de la DNA polimerasa del Herpes virus, Las hojas y el extracto tiene actividad contra los virus coxackies y sugieren la inactivación interfiriendo eventos del ciclo de replicación inhibe el crecimiento del Dengue y la fiebre hemorrágica del Ebola. El Neem puede ser usado para la prevención activa contra todo tipo de virus gracias a su compleja composición en las diferentes partes del vegetal. Recientes investigaciones dan fe de la ingestión de hojas o extracto crudo de Neem inactivan también el virus de la Covid 19, Se estudia su accion contra la vitalidad de los espermatozoides, por lo que hombres jovenes deben usarlo con cuidado. Tampoco las mujeres embaraadas deben usarlo. Se han estudiado sus propiedades anti cáncer de varios tipos como pulmón estómago hígado y piel

Debido a esos múltiples usos en el Centro de Toxicología y Biomedicina en Santiago de Cuba, evaluaron la toxicidad de la decocción de la planta Azadirachta indica a dosis repetidas por espacio de 28 días en ratas Sprague Dawley. y se pudo concluir que en las condiciones de ensayo empleadas, la decocción de la planta no produjo alteraciones significativas en el peso corporal, ni se observaron signos clínicos indicadores de toxicidad. Las diferencias observadas en los indicadores hematológicos y bioquímicos para los 2 sexos, no son relevantes biológicamente y no se mostraron alteraciones anátomo-histopatológicas atribuibles al efecto de esa sustancia sobre sistemas, órganos y tejidos. No es tóxico para los humanos.

Una experiencia de su uso en humanos en Cuba en el Hospital Psiquiátrico de la Habana, para el control de la Sarna, Se reportan aplicaciones en la práctica médica como acaricida a través de la crema DerNim-U constituido por extractos de aceite y semillas del Neem, Se demostró que el producto DerNim U, en forma de ungüento, es efectivo para la cura de la escabiosis en mujeres y hombres de raza blanca y negra, y que el período general de tratamiento no debe ser menor de 3 días y hasta 5 días. Después, para alcanzar resultados positivos, se observó una remisión general de los síntomas 48 h después del tratamiento en el 80% de los pacientes y la cura total del 20% restante al repetírsele el ciclo por 48 h más (2 aplicaciones); también en los pacientes tratados no se observaron reacciones adversas después de aplicado el producto sobre la piel

Lamentablemente todavía no existe en el Formulario una preparación a partir del Neem, pero con lo relatado hasta aquí se puede hacer una infusión de hojas de Neem y probar consultando con el médico. Ya saben que además de servir para controlar enfermedades de los vegetales, también controla la sarna en forma de pomada, es antioxidante, eficiente antiviral y la posibilidad de usarse en otros tratamientos.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret