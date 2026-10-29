El municipio de Mantua avanza en la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales (TES), aprobadas en junio de 2026 con el propósito de dinamizar la economía, ampliar la oferta de bienes y servicios y fortalecer el desarrollo territorial. Hasta la fecha, el territorio ha puesto en marcha 58 de las 176 transformaciones previstas, lo que representa un avance del 32,9 %.

La estrategia ha estado acompañada por un amplio proceso de preparación política, capacitación y comunicación institucional, enfocado en garantizar la participación de las organizaciones, los actores económicos y la población en la ejecución de las medidas.

Entre los resultados más significativos sobresale el fortalecimiento del sistema empresarial municipal y la descentralización de facultades económicas. Como parte de este proceso, se tramita la creación de nuevas mipymes estatales y empresas filiales en sectores estratégicos como el comercio, la pesca, la actividad forestal y la producción arrocera. Asimismo, se han agilizado los procedimientos para la creación de actores económicos, reduciendo los tiempos de aprobación de los trabajadores por cuenta propia y de otras formas de gestión.

En el ámbito de la planificación económica, el Gobierno local trabaja en la actualización de la Estrategia de Desarrollo Municipal para integrar de manera más efectiva la participación de los actores económicos no estatales. Al mismo tiempo, las nuevas disposiciones amplían las capacidades del municipio para aprobar inversiones de hasta 1.000 millones de pesos, lo que favorece una gestión más autónoma de los proyectos de desarrollo.

La autonomía municipal constituye, precisamente, uno de los ejes fundamentales de las transformaciones. Entre las iniciativas en marcha destacan la conversión de la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales en empresa municipal, la creación de una Dirección Agroalimentaria subordinada al Gobierno local y la implementación de nuevos mecanismos para la gestión de residuos sólidos y escombros.

En materia energética, Mantua muestra avances en la incorporación de fuentes renovables. El territorio dispone de decenas de sistemas fotovoltaicos destinados al riego agrícola, la industria tabacalera y diversos servicios, además de 677 paneles solares instalados en viviendas. Estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia de combustibles convencionales.

La recuperación de la producción agropecuaria también figura entre las prioridades. Durante el período se aprobaron nueve solicitudes de tierras que abarcan más de 40 hectáreas y se impulsa la apertura de una tienda de insumos agropecuarios gestionada por un actor económico local, con el objetivo de mejorar el acceso a recursos esenciales para la producción.

En el área social, las transformaciones muestran resultados concretos mediante la participación de 114 actores económicos en iniciativas comunitarias. Su contribución beneficia a hogares maternos, casas de abuelos, sistemas de atención a la familia y personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente, 1.760 núcleos vulnerables reciben algún tipo de apoyo a través de programas de asistencia alimentaria, prestaciones económicas y otras acciones de protección social.

Por otra parte, el sector del comercio, la gastronomía y los servicios experimenta un proceso de reorganización orientado a descentralizar la gestión y ampliar el protagonismo de formas de gestión no estatal. Entre las principales acciones figuran la reorganización de mercados, la actualización de contratos de arrendamiento, la reestructuración financiera de entidades comerciales y la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión para instalaciones como el Hotel Mangos de Roque y la playa Santa María.

Para consolidar los avances alcanzados, las autoridades municipales priorizan el fortalecimiento de la autonomía local, el perfeccionamiento de los mecanismos de control y evaluación, el impulso a la soberanía energética y alimentaria y una mayor incorporación de la innovación, la informatización y la transformación digital en la gestión pública.



Con un plan de acción integrado por 527 medidas y un sistema permanente de seguimiento, Mantua apuesta por convertir las Transformaciones Económicas y Sociales en una herramienta clave para dinamizar la economía local y elevar la calidad de vida de sus habitantes.