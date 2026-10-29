Tu información vale oro, cuida correctamente tu disco duro externo

Una de las formas más sencillas y económicas de ampliar la capacidad de almacenamiento de una computadora es mediante un disco duro externo.

Estos dispositivos han experimentado un notable crecimiento en capacidad y rendimiento, permitiendo almacenar desde documentos y fotografías hasta grandes colecciones de videos y copias de seguridad.

Sin embargo, un uso inadecuado puede provocar fallos, pérdida de información o incluso daños permanentes en la unidad. Por ello, es importante seguir algunas recomendaciones básicas para garantizar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil.

1. Evite golpes y caídas

Aunque los discos duros externos cuentan con una carcasa diseñada para proteger sus componentes, los impactos pueden provocar daños internos, especialmente en los modelos mecánicos (HDD).

Utilizar una funda protectora y transportarlos con cuidado ayudará a evitar averías.

2. Protéjalo del calor excesivo

Las altas temperaturas pueden afectar negativamente los componentes electrónicos de la unidad. Utilice el dispositivo sobre superficies planas y ventiladas, evitando colocarlo sobre camas, almohadas o directamente bajo la luz solar. Una buena ventilación favorece su correcto funcionamiento.

3. Expulse el dispositivo de forma segura

Antes de desconectar el disco duro externo, utilice siempre la opción «Quitar hardware de forma segura» o «Expulsar». De esta manera se evita la corrupción de archivos y posibles daños en la estructura de los datos almacenados.

4. Realice mantenimiento periódico

Es recomendable comprobar periódicamente el estado de la unidad mediante las herramientas de diagnóstico del sistema operativo. En los discos duros mecánicos (HDD) puede ser útil realizar una desfragmentación ocasional. Sin embargo, este procedimiento no es necesario en las unidades de estado sólido (SSD).

5. Limpie el dispositivo correctamente

Los discos duros externos no requieren limpieza interna. Para mantenerlos en buen estado basta con limpiar su superficie externa utilizando un paño suave y seco o productos específicos para dispositivos electrónicos. Evite el uso de agua, alcohol u otros líquidos que puedan dañar sus componentes.

6. Manténgalo alejado de fuentes magnéticas

Aunque los dispositivos modernos cuentan con cierta protección, es aconsejable evitar la proximidad de imanes potentes, altavoces y otros equipos que generen campos magnéticos intensos, especialmente en el caso de los discos duros mecánicos.

7. Utilícelo principalmente para almacenamiento y copias de seguridad

Un disco duro externo está pensado para almacenar y respaldar información. Siempre que sea posible, trabaje los archivos en el disco interno de la computadora y transfiera posteriormente las versiones finales al dispositivo externo. Además, realizar copias de seguridad periódicas en más de un medio de almacenamiento es una práctica recomendable para proteger la información.

Antes de concluir

Seguir estas sencillas recomendaciones puede marcar la diferencia entre un dispositivo que funciona durante años y uno que presenta fallos prematuros.

La protección frente a golpes, el control de la temperatura, la correcta desconexión y la realización de copias de seguridad son hábitos simples que contribuyen a preservar tanto el disco duro externo como la información que contiene.