El Escudo Pinareño, la más alta condecoración que confieren el Gobierno Provincial del Poder Popular de Pinar del Río y su Consejo Provincial, fue entregado hoy a 12 hijos del occidental territorio, destacados en diferentes sectores de la sociedad.

En el teatro José Jacinto Milanés, de esta ciudad, se realizó la ceremonia en la que Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y primera secretaria del PCC en la provincia; y Eumelín González Sánchez, gobernador, impusieron la distinción a educadores, médicos, combatientes, trabajadores de la producción y los servicios, entre otros.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Eduardo Arcángel González Pérez, uno de los condecorados, agradeció el reconocimiento que considera resultado de la formación recibida desde la cuna y como educador, tanto en las aulas de instituciones del municipio de Guane como de Pinar del Río.

Gracias a la gran escuela que es el PCC en todas las instancias, y en particular a Fidel Castro por la oportunidad que tuve de estar cerca de él y ayudarlo en sus proyectos en los últimos seis años de su vida, resaltó.

Todo lo he hecho en esta provincia y resulta un orgullo ser pinareño, aseguró Sixto Sinecio Díaz, quien se desempeña como presidente de la dirección municipal de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Pinar del Río.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Estuve más de 30 años en la Fuerzas Armadas Revolucionarias y a la Asociación le he dedicado todo mi esfuerzo, por lo que recibir el Escudo constituye un honor y un compromiso, dijo.

El Escudo Pinareño es un estímulo a personalidades relevantes y que se hayan destacado en las diferentes esferas de la vida de la sociedad o relacionadas con ellas; y recoge los atributos, emblemas y características geográficas del occidental territorio.

Durante el acto también se le entregó un reconocimiento a la triplista Leyanis Pérez Hernández, que este domingo recibió la réplica del Blasón de la Ciudad y Escudo de la Provincia de Pinar del Río.



Foto: Rafael Fernández Rosell

Foto: Rafael Fernández Rosell

Tomado de ACN