Etecsa facilita acceso a segundo paquete de datos móviles para universitarios

La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Pinar del Río continúa el proceso de cambio de titularidad o adjudicación de líneas móviles, con el objetivo de que los estudiantes universitarios puedan acceder a un segundo paquete de datos móviles en el mismo mes.

Con esta oferta los integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), pueden comprar 6 GB por 360 pesos.

Para acercar los trámites de los servicios, durante varias semanas los gestores comerciales realizan intercambios en las instituciones de la Educación Superior, aseguró a Tele Pinar Alexis Lemus Rosa, director comercial y de mercadotecnia de ETECSA.

Lemus Rosa dijo además que a partir de esta semana los interesados pueden acudir a cualquier oficina comercial ubicada en la provincia, con su carné de identidad y el de estudiante.

Esta medida forma parte de los esfuerzos de la empresa por ampliar el acceso a los servicios móviles y apoyar la conectividad de los jóvenes en el ámbito académico, en un contexto donde el uso de datos móviles resulta esencial para la formación profesional y el aprovechamientos de las nuevas tecnologías