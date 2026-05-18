Raidel Martínez salva juego 13 y se acerca a marca histórica

El pícher pinareño Raidel Martínez salvó hoy su juego 13 en la actual temporada y 225 de por vida en el béisbol japonés, con lo cual se colocó a nueve de igualar el récord histórico de más salvamentos para un extranjero en las grandes ligas niponas.

Martínez colgó el último cero en la blanqueada de los Gigantes de Yomiuri por 1-0 sobre las Estrellas de DeNA, con par de pinches y un boleto, trabajo que le permitió rebajar a 1.76 su promedio de carreras limpias.

Con el rescate dominical el espigado lanzador se abrazó con el venezolano José Quijada en el liderazgo de los taponeros de la Liga Central, uno de los dos circuitos que componen el principal torneo de béisbol profesional japonés.

Además de la rivalidad entre ambos latinos por encabezar el escalafón de juegos salvados este año, Martínez se aproxima a la marca de 234 rescates firmada por el estadounidense Dennis Sarfate (234), líder histórico entre los extranjeros.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias