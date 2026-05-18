Ratifica Cuba derecho a la defensa ante amenazas de agresión militar

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, denunció hoy las amenazas de Estados Unidos de agredir militarmente a Cuba, y ratificó el legítimo derecho de su país a defenderse.

En la red social X, el jefe de Estado subrayó que esta amenaza constituye un crimen internacional, y de materializarse, provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables.

Además, alertó, tendría un impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional.

Sostuvo que Cuba no representa una amenaza, ni tiene intenciones agresivas contra ningún país.

Aseguró que Cuba no tiene esos planes contra Estados Unidos, ni los ha tenido nunca, y esto lo conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional.

Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano, concluyó Diaz-Canel.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias