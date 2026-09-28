Felicita Morales Ojeda a los CDR por 66 aniversario

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, felicitó hoy a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en ocasión de su aniversario 66.

Desde su perfil en la red social Facebook, Morales Ojeda destacó que los CDR constituyen una organización nacida del pueblo y para el pueblo, con un rol histórico en la defensa de las conquistas revolucionarias, la vigilancia, la solidaridad y el trabajo comunitario.

«¡Feliz aniversario, CDR! Hoy celebramos a los Comités de Defensa de la Revolución, una organización que nació del pueblo y para el pueblo», escribió el dirigente en su mensaje publicado en la plataforma digital.

El secretario de Organización del Comité Central subrayó que desde su fundación los CDR han sembrado conciencia y compromiso en cada cuadra y barrio de Cuba, fortaleciendo la unidad y la participación popular.

Morales Ojeda afirmó que en tiempos complejos resulta vital preservar el legado fundacional del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y fortalecer la organización en los barrios.

«En este aniversario, reafirmamos que la unidad del barrio es la fuerza que nos sostiene», expresó en su publicación.

El dirigente político concluyó su mensaje con un reconocimiento a los cederistas: «¡Felicidades, cederistas! Que siga creciendo la unidad, el ejemplo y el amor por la Revolución y por Cuba».

Tomado de Agencia Cubana de Noticias