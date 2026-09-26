Cuidar el entorno es cuidar la vida

Hablar de salud ambiental es hablar también de nuestra propia salud. El aire que respiramos, el agua que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa y las condiciones de los lugares donde vivimos tienen mucho que ver con nuestro bienestar.

A veces pensamos que proteger el ambiente es una tarea que corresponde solamente a instituciones o especialistas. Pero también empieza en casa, en la escuela, en el centro de trabajo y en cada comunidad.

Mantener limpio nuestro entorno, evitar la acumulación de desechos y cuidar las áreas verdes, son acciones sencillas que pueden marcar una diferencia. No siempre se necesitan grandes recursos; muchas veces hace falta responsabilidad y constancia.

En Pinar del Río tenemos un entorno natural que merece especial cuidado. Sus campos, ríos, árboles y paisajes forman parte de nuestra vida y también de la identidad de esta tierra. Protegerlos significa pensar en quienes vivimos hoy, pero también en quienes vendrán después.

La salud ambiental además nos invita a mirar nuestros propios hábitos. Separar o reducir desechos cuando sea posible, mantener limpios los espacios comunes y cuidar aquello que compartimos, son pequeñas decisiones que suman.

Al final, el ambiente que tenemos también refleja la manera en que vivimos y actuamos. Cada espacio limpio, cada árbol protegido y cada recurso utilizado con cuidado, habla de nuestra responsabilidad. Cuidar lo que nos rodea es, sencillamente, una manera de cuidar la vida que compartimos.