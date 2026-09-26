Portada » Cuidar el entorno es cuidar la vida

Cuidar el entorno es cuidar la vida

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

Hablar de salud ambiental es hablar también de nuestra propia salud. El aire que respiramos, el agua que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa y las condiciones de los lugares donde vivimos tienen mucho que ver con nuestro bienestar.

A veces pensamos que proteger el ambiente es una tarea que corresponde solamente a instituciones o especialistas. Pero también empieza en casa, en la escuela, en el centro de trabajo y en cada comunidad.

Mantener limpio nuestro entorno, evitar la acumulación de desechos y cuidar las áreas verdes, son acciones sencillas que pueden marcar una diferencia. No siempre se necesitan grandes recursos; muchas veces hace falta responsabilidad y constancia.

En Pinar del Río tenemos un entorno natural que merece especial cuidado. Sus campos, ríos, árboles y paisajes forman parte de nuestra vida y también de la identidad de esta tierra. Protegerlos significa pensar en quienes vivimos hoy, pero también en quienes vendrán después.

La salud ambiental además nos invita a mirar nuestros propios hábitos. Separar o reducir desechos cuando sea posible, mantener limpios los espacios comunes y cuidar aquello que compartimos, son pequeñas decisiones que suman.

Al final, el ambiente que tenemos también refleja la manera en que vivimos y actuamos. Cada espacio limpio, cada árbol protegido y cada recurso utilizado con cuidado, habla de nuestra responsabilidad. Cuidar lo que nos rodea es, sencillamente, una manera de cuidar la vida que compartimos.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Juventud y empleo: un reto para el desarrollo local

La juventud de nuestra provincia se enfrenta a un escenario complejo en materia laboral. Los recién graduados, llenos de energía y creatividad, encuentran a menudo un mercado limitado que no

septiembre 26, 2026 No hay comentarios

El latido compartido

Hay vínculos que eligen las circunstancias y otros que escribe la sangre. Pero el lazo entre hermanos es un territorio intermedio, un mapa dibujado a medias por el destino y

septiembre 25, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio