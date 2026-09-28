Portada » Quince años en un hogar feliz

Quince años en un hogar feliz

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Foto: Marelys Corvea Barreto

Septiembre de 2026 llegó a Érika Loraine Padrón Lista con un toque mágico entre sueños e ilusiones.

Allí en el lugar donde hace cerca de dos años y medio la cobijan con amor, la celebración de sus 15 años impactó en ella sobremanera y en todos los que asistieron a su festejo. El Hogar de niños sin cuidado parental, ubicado en el reparto Villamir de la ciudad de Pinar del Río, donde Érika permanece junto a once hermanos de convivencia y un colectivo de 19 trabajadores, fue escenario de este encuentro.

Muchos se sumaron al cumpleaños que mezcló alegría, ternura y nostalgia.

La casa grande acogió también a la dirección del Partido en la provincia, representantes de Educación Provincial y Municipal, del Gobierno a este nivel y del Proyecto Social Cuidamos de ti.

Entre fotos, música, baile y golosinas, Érika Loraine vibró de felicidad y beneplácito.

Más allá de lazos de consanguinidad, una gran familia proporciona disfrute y bienestar a la adolescente que en su tránsito de niña a mujer, reconoce la valía de instituciones como esta, en la que crece y se forma. Todo en estrecho vínculo con la escuela donde cursa hoy el noveno grado.

Indudablemente la celebración de sus quince años, mostró al hogar feliz donde se fragua la vida y se tejen sueños y esperanzas con la mirada en el porvenir.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Felicita Morales Ojeda a los CDR por 66 aniversario

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, felicitó hoy a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)

septiembre 28, 2026 No hay comentarios

Juventud y empleo: un reto para el desarrollo local

La juventud de nuestra provincia se enfrenta a un escenario complejo en materia laboral. Los recién graduados, llenos de energía y creatividad, encuentran a menudo un mercado limitado que no

septiembre 26, 2026 No hay comentarios

Cuidar el entorno es cuidar la vida

Hablar de salud ambiental es hablar también de nuestra propia salud. El aire que respiramos, el agua que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa y las condiciones de

septiembre 26, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio