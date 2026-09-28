Quince años en un hogar feliz

Septiembre de 2026 llegó a Érika Loraine Padrón Lista con un toque mágico entre sueños e ilusiones.

Allí en el lugar donde hace cerca de dos años y medio la cobijan con amor, la celebración de sus 15 años impactó en ella sobremanera y en todos los que asistieron a su festejo. El Hogar de niños sin cuidado parental, ubicado en el reparto Villamir de la ciudad de Pinar del Río, donde Érika permanece junto a once hermanos de convivencia y un colectivo de 19 trabajadores, fue escenario de este encuentro.

Muchos se sumaron al cumpleaños que mezcló alegría, ternura y nostalgia.

La casa grande acogió también a la dirección del Partido en la provincia, representantes de Educación Provincial y Municipal, del Gobierno a este nivel y del Proyecto Social Cuidamos de ti.

Entre fotos, música, baile y golosinas, Érika Loraine vibró de felicidad y beneplácito.

Más allá de lazos de consanguinidad, una gran familia proporciona disfrute y bienestar a la adolescente que en su tránsito de niña a mujer, reconoce la valía de instituciones como esta, en la que crece y se forma. Todo en estrecho vínculo con la escuela donde cursa hoy el noveno grado.

Indudablemente la celebración de sus quince años, mostró al hogar feliz donde se fragua la vida y se tejen sueños y esperanzas con la mirada en el porvenir.