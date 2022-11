Finca los encinos, donde la voluntad deshace la inercia

Cuando uno llega a la Finca Los Encinos, en el poblado de Puerta de Golpe, municipio de Consolación del Sur, respira la tranquilidad típica de los campos cubanos.

Sin embargo, en los últimos meses se aprecia el ir y venir de personas ocupadas y generosas. Allí un pequeño colectivo, en su mayoría son mujeres, emprende un proyecto agrícola con valor añadido del beneficio y empaque de alimentos.

El huracán Ian se ensañó con las productivas tierras y no dejó planta en pie. Calculan pérdidas en más de 1 millón y medio de pesos. Quedaron sin materias primas para el centro de beneficio y empaque de alimentos y ello obligó a sus 30 trabajadores -liderados por Leidy Díaz Morejón, una campesina de la CCS 17 de Mayo, a priorizar la siembra de cultivos.

“Los trabajadores no vacilaron en apoyar en varias tareas. Respondieron al llamado de priorizar la siembra de cultivos. No tenemos materias primas para procesar y entendieron que es lo que nos va a dar el beneficio no muy lejano. Y así están, colaborando en la aerotecnia, en la siembra, en todo cuanto haga falta. Apoyan 100 % en todas las actividades”, comentó con seguridad Leidy.

Iniciaron con labores para rescatar los frutales e intercalar cultivos para aprovechar las tierras. Sembraron nuevas plantaciones y extienden las áreas dedicadas a granos y hortalizas.

“Iniciamos en esta finca con unas 6 hectáreas que dedicamos a la comida de los trabajadores y algunas plantaciones para procesar en el centro de beneficio y empaque. Todo nos fue bien y empezamos a ampliar las tierras cultivables. Hoy tenemos alrededor de 4 hectáreas de tomate en diferentes fases de cosecha, 2 de pimiento, 2 de frijoles y una hectárea de hortalizas menores. Si sumamos las de viandas estamos hablando de unas 11 hectáreas de plantaciones de alimentos”, agrega esta campesina de la CCS 17 de Mayo.

El centro de beneficio y empaque de alimentos sellados es una de las actividades que distingue a la Finca Los Encinos. Aquí procesan más de 25 toneladas mensuales. Tras el paso de Ian establecen alianzas con cosecheros de frutas de otras provincias para reiniciar la producción.

“Ya tenemos contratos con varios productores de frutas de la Habana, que nos garantizarán parte de la materia prima que necesitamos para reiniciar el beneficio y empaque de alimentos, una línea que tiene mucha demanda en la población”, agrega Le Leidy Díaz Morejón.

La sinergia entre los componentes del colectivo de trabajo de esta finca es una de sus fortalezas. Garantizar trabajo seguro, producciones estables y de calidad son motivaciones para no cejar en el empeño de pensar como país.

“Tengo el privilegio de haber trabajado muchos años con Rogelio Ortuzar, Héroe del Trabajo de la República de Cuba y Hombre Habano. De él aprendí de la agricultura, del proyecto de sociedad que construimos y de lo que nos toca en esa construcción no exenta de tropiezos. Ante cada revés, mantiene el deseo de avanzar. Me sostiene el empeño de seguir adelante, pues, aunque los momentos son muy fuertes, aprecio que tenemos una Revolución que nos guía y ayuda».

«La demostración está en lo que pasó con el huracán Ian. A un mes y medio de esa fatalidad, la provincia se recupera con resultados positivos. Y ver esas personas que no descansan y replantean el futuro, me inspira. No nos podemos parar, hay que seguir con deseos y al final veremos el triunfo».

Las cosechas de las primeras plantaciones y la producción de alimentos empacados las iniciarán a mediados de diciembre, con nuevas líneas y variedad de surtidos.