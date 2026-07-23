Habilitada estación de carga para vehículos eléctricos en Pinar del Río

La provincia de Pinar del Río suma un nuevo avance en materia de modernización energética y transporte sanitario.

En la base de taxis del municipio cabecera se concluyó la instalación de una estación de carga para vehículos eléctricos, destinada inicialmente a una decena de autos que garantizarán el traslado de pacientes de hemodiálisis.

La obra fue ejecutada por trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje, quienes realizaron el montaje de techos, cercado perimetral y conexiones eléctricas.

Este esfuerzo colectivo asegura que los vehículos cuenten con condiciones óptimas de protección y cuidado.

El proceso de carga completa dura unas ocho horas y ofrece una autonomía superior a los 340 kilómetros, suficiente para cubrir las necesidades de servicio en la provincia.

Para Reinaldo Enrique Chávez García, chofer con más de 30 años de experiencia, conducir un auto eléctrico representa “una maravilla”.

Los autos eléctricos, adquiridos mediante el fondo para el desarrollo del transporte público, se incorpora al sistema de salud de Pinar del Río para reforzar el traslado de pacientes de hemodiálisis en varios municipios.

Estos vehículos, atenderán inicialmente a 39 pacientes de Pinar del Río, Consolación del Sur, San Juan y Martínez, y San Luis.

Según Yuri Lozano Suárez, director de la agencia de taxis Viñales, la llegada de estos medios constituye una inyección vital para la entidad, que enfrenta limitaciones de combustible. “Son un soplo de aire fresco para una flota que asume una tarea de tanta sensibilidad”, afirmó.

La agencia atiende actualmente a 148 pacientes de hemodiálisis, consumiendo diariamente unos 385 litros de combustible.

Con los autos eléctricos se estima un ahorro cercano a la tercera parte del consumo actual, lo que representa más de 3 000 litros mensuales.

Lozano Suárez, explicó que de momento, la estación de carga habilitada emplea energía del sistema electroenergetico nacional, pero está en proyecto la construcción de una estación de carga solar con 288 paneles fotovoltaicos, capaz de cubrir la demanda de los autos y ofrecer servicios a la comunidad.

Este paso consolida la apuesta por la modernización del transporte sanitario y la sostenibilidad energética, reafirmando el compromiso de la provincia con la innovación y el bienestar social.