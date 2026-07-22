Cuidar el cerebro es cuidar la vida

Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción y cada decisión tienen un mismo origen: el cerebro. Este órgano extraordinario trabaja sin descanso, incluso cuando dormimos, coordinando funciones esenciales que hacen posible nuestra vida cotidiana. Sin embargo, muchas veces solo pensamos en él cuando aparece una enfermedad o alguna dificultad que afecta su funcionamiento.

Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial del Cerebro, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger la salud cerebral en todas las etapas de la vida. Adoptar hábitos saludables, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, dormir lo suficiente y estimular la mente con la lectura, el aprendizaje o la interacción social, son acciones que pueden marcar una diferencia.

El aumento de enfermedades neurológicas en el mundo hace que la prevención cobre un valor especial. Aunque no siempre es posible evitar determinadas afecciones, sí existen conductas que contribuyen a disminuir riesgos y a preservar durante más tiempo las capacidades cognitivas.

Cuidar el cerebro también significa cuidar la memoria, la capacidad de aprender, la creatividad y las emociones. Es proteger aquello que nos permite comunicarnos, resolver problemas, construir relaciones y disfrutar de cada etapa de la vida.

A veces dedicamos mucho tiempo a cuidar nuestro aspecto físico y olvidamos que el bienestar comienza en el órgano que dirige cada movimiento, cada idea y cada sueño.

Quizás la mejor manera de celebrar esta jornada sea asumir que la salud cerebral merece atención todos los días, porque en ella descansa buena parte de nuestra calidad de vida.