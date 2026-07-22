Ascienden a oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Pinar del Río

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Pinar del Río realizaron acto de ascenso a grados superiores a un grupo destacado de oficiales reconociendo su dedicación y compromiso con la defensa y soberanía del país.

El evento reunió a altos mandos militares, autoridades gubernamentales y familiares de los ascendidos

Las familias de los oficiales también fueron homenajeadas, reconociendo el sacrificio y apoyo que brindan a sus seres queridos en el cumplimiento de su deber.

La ceremonia sirvió de homenaje a los ascendidos, y reafirmó del papel fundamental que desempeñan las fuerzas armadas en la construcción de un futuro más seguro y próspero.

Los combatientes de Fuerzas Armadas Revolucionarias, consolidan su papel como pilar de la nación y su compromiso con los principios de justicia y defensa de la soberanía.