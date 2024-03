Homenaje a un gigante centenario en Pinar del Río

En ocasión de cumplir este siete de marzo un siglo de vida, el pueblo de Pinar del Río rindió homenaje al Comandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera en la sede de la Oficina de Desarrollo Integral de Guanahacabibes (ODIG).

Acompañado de su inseparable compañera Georgina Leyva Pagán, Camacho compartió con jóvenes de las organizaciones estudiantiles y de la Unión de Jóvenes Comunistas, con varios de sus compañeros durante su trayectoria en la ODIG, así como glorias deportivas y artistas de la provincia.

Un cuadro del artista de la plástica Dausell Valdés, una pieza del proyecto Arte en Maderas realizada con caoba de la Península de Guanahacabibes, una gorra y una camiseta del equipo de béisbol de Pinar del Río con el número 100 estampado en la espalda, fueron algunos de los presentes que recibió el Comandante, como muestra del cariño de los pinareños.

“Me considero un aprendiz, aun a esta edad a la que no pensé llegar. Si Gina no hubiera estado a mi lado, no hubiera llegado hasta aquí, pero también hay otros factores que son esenciales en que haya vivido 100 años.

“Por supuesto que la genética es importante, pero también lo es el cuidado de la familia, la alimentación, y sobre todo el sistema de salud cubano que logra estas cosas. En Cuba hay una realidad eterna y es el derecho a la soberanía, a la independencia, a la libertad, a pesar de las diferencias y las dificultades que tenemos hoy”.

Al dirigirse a los presentes, Camacho también agradeció por la calurosa bienvenida y por haberse sentido un hijo autóctono de esta tierra:

“Me considero pinareño, holguinero, cienfueguero, habanero…cubano. Gracias Pinar del Río, por el honor que me hacen y no creí merecer nunca. Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Comité Provincial del Partido habló en nombre del pueblo de Pinar del Río y agradeció al Comandante por la labor inmensa que realizó durante los años en que dirigió la provincia, a la vez que resaltó el trabajo constante que ha desarrollado en la protección del área protegida.

Un siglo de vida celebra el próximo siete de marzo nuestro querido Comandante Julio Camacho Aguilera, respetado y admirado por el pueblo de #PinardelRío. Junto a una representación de jóvenes trasladamos la sincera felicitación y el agradecimiento por la obra de la vida . #Cuba pic.twitter.com/KO95XNVLyM — Yamilé Ramos Cordero (@YamileRamosCord) March 5, 2024



(Tomado de Guerrillero)



(Tomado de Guerrillero)