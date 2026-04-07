La incapacidad para heredar en Cuba: análisis de las causas de indignidad a la luz del Código de las Familias

La entrada en vigor del Código de las Familias (Ley 156 de 2022) ha supuesto una reconfiguración profunda del ordenamiento jurídico cubano, particularmente en lo que respecta a los vínculos afectivos y las responsabilidades domésticas. Aunque la regulación sustantiva de la sucesión por causa de muerte sigue residiendo en el Código Civil (Ley 59 de 1987), el nuevo articulado familiar ha permeado la interpretación de las normas sucesorias, especialmente en lo concerniente a la incapacidad para heredar o indignidad sucesoria.

La prohibición que la ley establece para heredar, lejos de ser una mera sanción patrimonial, se erige como un mecanismo de tutela de la dignidad humana y la solidaridad familiar, principios rectores del sistema legal cubano contemporáneo.

Fundamento y naturaleza jurídica de la incapacidad

En el derecho cubano, la capacidad para suceder es la regla general, mientras que la incapacidad constituye la excepción. El artículo 469 del Código Civil establece un sistema de causas cerradas, que impide a determinadas personas recibir una herencia o legado, a pesar de existir un llamamiento testamentario o legal.

Con el Código de las Familias, este precepto adquiere una dimensión más amplia, pues este cuerpo legal refuerza el concepto de solidaridad familiar y corresponsabilidad, lo que ha llevado a los estudiosos a interpretar la indignidad, no solo como un castigo al heredero, sino como una protección a la persona de cuya herencia se trata, frente a conductas que violentan el respeto y la reciprocidad que exige el artículo 85 de la nueva ley familiar.

Las causas de indignidad en el Código Civil

El artículo 469.1 del Código Civil enumera las conductas que imposibilitan ser heredero o legatario. Estas causas se pueden agrupar en tres categorías principales:

Atentados contra la vida y la integridad corporal (artículo 469.1 a): Son incapaces quienes hayan atentado contra la vida del causante, de otro heredero o beneficiario. Esto incluye delitos intencionales contra la integridad física, el honor, la libertad o la indemnidad sexual del fallecido. La jurisprudencia ha sido estricta en este punto, pues la agresión física rompe de manera definitiva el vínculo de lealtad familiar que el Código de las Familias busca proteger. Manipulación de la voluntad del causante (artículo 469.1 b): Esta causa de incapacidad se refiere a aquellos que empleen engaño, fraude o violencia para obligar al causante a otorgar, modificar o revocar un testamento. Se protege la libertad testamentaria, un derecho de la personalidad que el nuevo ordenamiento familiar defiende al reconocer la capacidad de las personas para decidir sobre su patrimonio, incluso en contextos de vulnerabilidad (como la vejez o la discapacidad). Abandono material y moral (artículo 469.1 c): Es ésta, quizás, la causal más influenciada por el Código de las Familias. Originalmente redactada como “negar alimentos o atención al causante”, la interpretación actual se ha ampliado para incluir el abandono físico o emocional, especialmente de adultos mayores o personas con discapacidad. El Código de las Familias establece el deber de “cuidado, asistencia y respeto” entre parientes. En consecuencia, la jurisprudencia ha señalado que no se requiere una total desatención; basta con conductas de “verdadera indolencia” o despreocupación, que evidencien una ruptura de la solidaridad familiar.

El impacto del Código de las Familias: nuevos sujetos y contextos

La gran novedad que introduce el nuevo contexto normativo no es una modificación directa del artículo 469, sino la ampliación del concepto de familia, lo que ensancha el círculo de personas que pueden ser consideradas indignas, o, por el contrario, protegidas.

Filiación socioafectiva: Se reconoce el parentesco por afinidad y socioafectivo. Ello implica que las causales de indignidad (como negar alimentos), se extienden a relaciones que antes carecían de relevancia jurídica, como los padres o madres afines, o aquellos vínculos nacidos de la solidaridad no biológica.

Violencia de género y familiar: La nueva ley enfatiza la tolerancia cero a la violencia. Así, se insiste en que la violencia contra el causante, constituye una causa automática de exclusión sucesoria.

Privación de la responsabilidad parental: En el ámbito sucesorio, quien haya sido privado de la responsabilidad parental por abandono o maltrato hacia el causante (cuando éste era menor o dependiente), será considerado incapaz de heredar.

La cesación de la incapacidad: el perdón

Un aspecto relevante, que conecta con la filosofía del nuevo Código de las Familias, es la posibilidad de cesación de la incapacidad a través del perdón. El artículo 469.2 del Código Civil establece que la indignidad termina si el causante perdona expresa o tácitamente al indigno. El Código de las Familias promueve la solución de conflictos y la reconciliación; sin embargo, el perdón debe ser consciente y libre, y no puede ser utilizado como una herramienta de manipulación por parte del posible heredero. Si el causante tuvo conocimiento de la agresión, y aun así lo incluyó en el testamento, se entiende tácitamente perdonado.

Efectos prácticos y procedimiento

Para que opere la incapacidad no es necesaria una sentencia penal previa; el juez civil puede declararla si la prueba de los hechos (maltrato, abandono, amenazas) es contundente. La legitimación activa para solicitar esta declaración corresponde a cualquier heredero que se beneficie de la exclusión del indigno.

Es muy importante diferenciar la indignidad del abandono definitivo del país (artículo 470 del Código Civil). Aunque históricamente la emigración era causal de incapacidad, la nueva Ley de Migración, y los principios del Código de las Familias, que garantizan los derechos independientemente de la residencia, sugieren que esta causal debe interpretarse de manera restrictiva y probablemente tenderá a desaparecer en la práctica judicial, primando el principio de reunificación familiar sobre la sanción migratoria.

En conclusión, la entrada en vigor del Código de las Familias no derogó el artículo 469 del Código Civil, pero sí reorientó su interpretación. Hoy, la incapacidad para heredar en Cuba, es un filtro ético que penaliza la ingratitud, la violencia y la desidia, al tiempo que se protege la voluntad del causante. El sistema sucesorio cubano, lejos de ser un mero traspaso de bienes, se ha convertido en una extensión de los deberes de solidaridad, amor y respeto, que la legislación familiar exige en vida. Quien no pudo ser familia en lo esencial, probablemente no podrá reclamar un lugar en la herencia.