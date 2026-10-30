La Roselle O Flor De Jamaica         

La Flor de Jamaica redescubierta debido en gran parte al fallecido Dr. Adolfo Rodríguez Nadal, primer Director Nacional de la Agricultura Urbana y Director del Instituto de Agricultura Tropical INIFAT, antigua Estación de Santiago de las Vegas, quien hizo muchos esfuerzos desde la capacitación y la distribución de semillas para que hoy podamos disfrutar como es debido de la Flor de Jamaica.

Realmente como entró a América por Jamaica y allí se da muy bien, por eso es que adquirió el nombre de Flor de Jamaica de la familia Malvácea que es una muy bien conocida familia con más de 600 especies de plantas, que crecen en localidades subtropicales de casi todo el planeta desde la India, el mundo árabe, el lejano oriente y América. China es el mayor productor de la llamada Flor de Jamaica cuyo nombre científico es Hibiscus sabdariffa, más conocida en el mundo como «red sorrel», Acedera roja, Rosa malva o «Roselle.» La flor parece un capullo coriáceo. Resaltan sus cálices que son de tres tipos: verdes, rojos y rojo oscuro muy demandados por la alta concentración de antocianinas. La Roselle es bien conocida por su valor nutricional y los beneficios terapéuticos.

Contiene una variedad grande de sustancias esenciales. Dentro de sus componentes están los acidos orgánicos: cítrico, málico, tartárico, hidroxiácidos, Beta carotenos, vitamina C, proteínas. Muchas partes de la Roselle incluidas las semillas, hojas, frutos y las raíces son utilizadas en la cocina para hacer jaleas, papillas, compotas y en la medicina herbal. La planta posee una gran acción antioxidante y es usada para tratar la obesidad. En los tiempos recientes las investigaciones se han dedicado a corroborar todas las virtudes de Roselle conocidas desde antaño.

En la medicina tradicional sus extractos son usados para tratar un rango amplio de problemas de salud que incluyen enfermedades del corazón, hipertensión, enfermedades del hígado, como antídoto por envenenamiento por químicos como los pesticidas, enfermedades causadas por helmintos y hasta el cáncer. La ciencia dice que tiene propiedades antimicrobianas, antioxidantes y anticancerígenas junto con varios beneficios como el efecto reductor de la presión arterial, o antihipertensivo, la actividad antidiabética, el efecto sobre el metabolismo de los lípidos o hipolipemiante. Según los hallazgos, las hojas de la Flor de Jamaica se utilizan por sus propiedades emolientes, antipiréticas, diuréticas, sedantes y como remedio calmante para la tos. La Flor de Jamaica o Roselle es comúnmente usada para aliviar muchas dolencias. Las antocianinas presentes son un grupo natural de pigmentos presentes en los cálices que tienen actividad antioxidante para proteger al hígado en hepatocitos y hepatotoxicidad Los resultados revelan que actúa a una concentración de 0.10 mg/ml y 0.20 mg/ml, reduciendo significativamente el daño oxidativo del hígado. La actividad antioxidante esta reportada en modelos animales con extracto de cálices y además también el efecto hipocolesterolemia y las propiedades antihipertensivas con diferentes fracciones de extractos. Además la actividad antioxidante del extracto crudo fue investigada en hepatocitos de rata. También las semillas, las hojas, los sépalos, los tallos fueron analizados en disoluciones acuosas para comprobar su capacidad antioxidante. Las semillas son abundantes en antioxidantes

Tiene una alta concentración de minerales entre ellos, el Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre, Sodio, Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre y Aluminio aunque en pequeñas cantidades. La parte más importante es la alta concentración de flavonoides y acidos fenólicos en las flores y las hojas Las proteínas contenidas en las hojas de la Flor de Jamaica o Roselle llegan hasta un 14,4%.

También es un buen suministro de fibra dietética mayor de lo que se esperaba, contiene β-caroteno, y luteína que contribuye a la acción antimicrobiana. Los extractos de esta planta ayudan a la nutrición humana por sus compuestos bioactivos y ofrecen protección contra enfermedades relacionadas con las condiciones de la edad. La hipertensión es generalmente reconocida como un problema de salud, desde que enlaza el desarrollo de desórdenes cerebrovasculares: Corazón isquemia y fallos cardiacos y renales. Desde 1999, se ha reportado la eficacia del extracto acuoso en población hipertensa con una reducción de las presiones sistólica y diastólica cuando se comparan con el grupo control. Otro estudio arroja que disminuye la presión sistólica y se mantiene la presión diastólica. Estudios en ratas dan como resultado que la Flor de Jamaica contiene componentes antihipertensivos. El extracto de antocianinas fue testado en humanos para evaluar su eficacia terapéutica, la seguridad y tolerabilidad junto a drogas antihipertensivas como los modernos CAPTOPRIL Y LISINOPRIL El resultado fue similar.

Los extractos acuoso y alcohólico están reportados que contienen flavonoides saponinas y alcaloides y exhibe actividad antibacteriana contra una amplia gama de gérmenes que incluyen Staphylococcus aureus, Bacillus stearothermophilus, Micrococcus luteus, Serratia mascences, Clostridium sporogeneses, Escherichia coli, Klebsiella, pneumoniae, Bacillus cereus, Pseudomonas fluorescence. El uso tradicional soporta el uso de Roselle para tratar abscesos y desordenes de la bilis y la tos, tiene además acción inhibitoria sobre el bacilo del ántrax Bacillus anthracis y el Staphylococcus albus, así como contra el Schistosoma tambien contra Aflatoxinas, Campylobacter Streptococcus mutans, y bacterias de la cavidad oral. También los extractos son efectivos contra la Salmonella entérica y la Listeria monocytogenes de los alimentos, lo que sugiere su uso como protector potencial de comidas y alimentos probado en jugos de manzana y carnes y propuesto como aditivo de los alimentos. También tiene actividad contra los hongos.

.El extracto de Roselle (1g) administrado tres veces al día total de 3g/día reduce dramáticamente el colesterol sanguíneo en pacientes con hipercolesterolemia de acuerdo a estudios realizados desde el año 2007. Otro estudio fundamenta el uso de extracto alcohólico de hojas de Jamaica como de impacto hipolipidemico. El extracto de Roselle disminuye la hiperglicemia el colesterol total y las lipoproteínas en pacientes con síndrome metabólico. El efecto de la Flor de Jamaica, Roselle en el perfil lipídico la creatinina, y los electrolitos fue estudiado en pacientes hipertensos que tenían incremento del colesterol total y los lípidos de alta densidad (HDL). El HDL-Colesterol es un factor para las enfermedades coronarias. Los cambios en la orina en pacientes normales tras haber consumido jugo de Flor de Jamaica en varias concentraciones reportaron el decrecimiento de la creatinina, y el ácido úrico, en la excreción urinaria, así se puede prevenir la enfermedad renal por cálculos.

Los componentes poli fenólicos de la Flor de Jamaica, Roselle fueron extraídos para hacer extractos que fueron examinados en un modelo de ratas con diabetes tipo II y dieta rica en grasas. Los estudios revelaron las propiedades de resistencia anti-insulina del extracto a dosis de 200mg/kilogramo y la reducción de la hiperglicemia y la hiper insulinemia. El extracto también evito la per oxidación lipídica intestinal. Finalmente inhibiendo las enzimas se sugiere un método para controlar la hiperglicemia pospondríal.

El efecto anti proliferativo de la Flor de Jamaica se ha probado usando el jugo de la planta en cáncer de ovario, de mama, cáncer cervical y líneas celulares comprobando su capacidad de acción. El efecto de las antocianidinas de Roselle sobre células de cáncer humano ha sido investigado y la muerte celular o apoptosis en dosis dependiente, en pacientes con Leucemia, Las acciones son mediadas por especies reactivas de oxígeno. Un Compuesto fenólico aislado de flores secas reduce el retinoblastoma causando muerte celular en concentración y tiempo dependiente.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret