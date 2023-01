Lanzadores pinareños opinan antes del clásico

El área de pitcheo es una de las más fuertes de la preselección cubana de cara al V Clásico Mundial de Béisbol. Concentrados la mayoría de los lanzadores en el estadio Latinoamericano, se aprecia un trabajo específico, dirigidos por los entrenadores de esa área, que encabeza el pinareño Pedro Luis Lazo.

Con él y tres serpentineros que estuvieron en la Liga Profesional Japonesa, Raydel Martínez, Yariel Rodríguez y Frank Abel Álvarez conversamos en un alto dentro de las sesiones de entrenamiento.

Lazo: Priorizamos el control y el aspecto físico

Su acostumbrada naturalidad y experiencia le permite hablar con soltura sobre los muchachos que tiene bajo su mando. El mítico 99 de los equipos Cuba y Pinar del Río nos cuenta que conversa mucho con los lanzadores sobre el temple necesario en el montículo.

“Con ese coraje se nace, es difícil transmitir la valentía en el box. Pero mediante los buenos ejemplos también se puede motivar a sacar esa garra que te vuelve invencible en juegos cruciales. Hablo mucho con ellos, me escuchan y captan rápido. Hay varios con coraje, a veces no lo demuestran, pero el coraje está ahí.

«Lo primero que hemos hecho es tratar de que los muchachos bateen en las prácticas. Es algo que se ha perdido en Cuba y que nos dio resultado en épocas anteriores. Además, tratamos de mantener la forma física que alcanzaron en la Liga Élite o en sus clubes, en el caso de los que están contratados en el exterior. Aunque es corto el tiempo de preparación, ellos están entrenando fuerte y conscientes del evento que nos espera».

Sobre los lanzadores que juegan en Japón ya incorporados al entrenamiento, aseguró que se respetará la especialización y que por lo general harán sus funciones habituales en el béisbol nipón.

«Raydel Martínez y Liván Moinelo serán los cerradores del equipo. Uno trabajará en el octavo y otro en el noveno capítulo. Raydel nos ha dicho que pudiera lanzar más, pero para nosotros es mejor que tire un inning todos los días, para preservar su brazo y asegurar el final de los encuentros.

«En el caso de Yariel Rodríguez, a petición suya, lo estamos preparando para abrir. Es muy posible que le demos esa oportunidad. En el trabajo estamos priorizando el control, que es donde hemos tenido más problemas en los últimos años, ya que el repertorio del staff es bastante bueno».

Raydel Martínez es una de las principales cartas del staff. Foto: Boris Luis Cabrera/Tribuna de La Habana.

Raydel Martínez: Siempre trato de mantenerme en forma

El cerrador por excelencia de los Dragones de Chunichi fue elegido el mejor pelotero latino en la Liga Profesional Japonesa del año 2022. Para Raydel Martínez ese reconocimiento significa una meta cumplida. Ahora todo está centrado en la preparación para el Clásico.

«Me siento bien físicamente y estoy muy contento de haber sido llamado a esta preselección. Antes de este tiempo me he mantenido entrenando en Pinar del Río. Es algo que siempre hago al concluir la temporada en Japón, para cuando me llamen a alguna selección no estar al 100%, pero sí al 80 %.

«Cada vez que llego de Japón hablo con el profesor José Manuel Cortina, le explico en lo que quisiera trabajar y él me corrige los defectos que tengo, sobre todo en la mecánica. Recuerdo que el año pasado me arregló la técnica del pie que levanto para lanzar».

«Siempre entreno con la mentalidad de dar lo mejor de mí, lo mismo dentro que fuera de Cuba. Ahora mismo me estoy basando en lo que hago en Japón y socializando esos elementos con mis compañeros».

Yariel Rodríguez se está preparando para abrir. Foto: Boris Luis Cabrera/ Tribuna de La Habana.

Yariel Rodríguez: Mostré la disposición para ser abridor

El camagüeyano Yariel Rodríguez es una de las figuras que más impresionó en los Dragones de Chunichi en el 2022. Allí actuó como relevista, en especial para el séptimo y octavo capítulo. Sin embargo, ahora ha mostrado su disposición para ser uno de los abridores en el Clásico.

“Tuve un descanso necesario después de la temporada en Japón. Ahora estoy preparándome como debe ser y todo va con buen paso. Me siento con mucha responsabilidad para el Clásico.

“Todavía la dirección del equipo no ha definido roles, pero me preguntaron si podía asumir ser abridor y dije que sí, porque me siento en condiciones de hacerlo. Ahora tenemos buen staff de pitcheo abridor y relevista.

“Esto será un torneo corto, a diferencia de la liga japonesa que es más larga, pero lo importante es estar concentrado, que los bateadores no se te monten en conteo y permitir la menor cantidad de carreras.

“El sistema de competencia me gusta y creo que Cuba tiene así más posibilidades. Además, los jugadores de Grandes Ligas es una motivación extra, porque ellos tienen experiencia y conocimiento que hacen siempre mucha falta».

Frank Abel Álvarez prioriza la mecánica en los entrenamientos. Foto: Angélica Arce Montero/Cubadebate.

Frank Abel: Nos preparamos para encarar lo que viene

El lanzador pinareño Frank Abel Álvarez es uno de los llamados a consolidarse dentro de la Liga Profesional Japonesa en los próximos años, donde ya tiene contrato. Ahora lo vimos muy animado y concentrado en la preparación.

«Trabajamos principalmente en la parte física, de mucha importancia para esta etapa del entrenamiento, porque nos ayudará a afrontar las responsabilidades que vienen más adelante.

«En cuanto a la técnica, estamos mejorando el comando de los pitcheos y realizamos acciones conjuntas con los jugadores, para ir avanzado. Con el profe Cortina pulimos la mecánica, sobre todo en la parte de las piernas y la coordinación.

«Estoy dispuesto a asumir el rol que me asignen. Formar parte del equipo al Clásico es lo más grande que me ha pasado en mi carrera deportiva».

El profesor Cortina en los entrenamientos de la preselección del equipo Cuba que asistirá al Clásico Mundial de Beisbol. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

Entrenamientos de la preselección del equipo Cuba que asistirá al Clásico Mundial de Beisbol. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

Tomado de Cubadebate