Las historias llegarán a Telegram: ¿Qué las distinguirá de otras redes sociales?

La popular aplicación de mensajería Telegram anunció que incorporará un formato similar a las historias que ya ofrecen otras plataformas como Instagram, Snapchat o WhatsApp. Según el CEO de Telegram, Pavel Durov, esta función se lanzará a principios de julio y ha sido muy solicitada por los usuarios.

Las historias son contenidos efímeros que permiten compartir fotos, vídeos o textos con los contactos o seguidores. Durov explicó que las historias de Telegram serán diferentes a las de otras aplicaciones.

Los creadores de contenido podrán interactuar con su audiencia de una manera más dinámica y personalizada, y los usuarios podrán acceder a las historias de sus canales y grupos favoritos desde una barra superior en la pantalla principal de Telegram. Además, las historias tendrán un sistema de comentarios integrado que facilitará la participación y el feedback.

Durov aseguró que las historias de Telegram serán una forma de “enriquecer la experiencia” de los más de 500 millones de usuarios activos que tiene la aplicación, y que no afectarán a la privacidad ni a la seguridad de los mismos. También dijo que esta función es solo una de las muchas novedades que Telegram tiene preparadas para este año.

Pavel Durov en Telegram

Durante años, nuestros usuarios nos han pedido que implementemos Stories en Telegram. Más de la mitad de todas las solicitudes de funciones que recibimos están relacionadas con Historias.

Inicialmente, estábamos en contra de esto ya que las Historias ya están en todas partes. Sin embargo, Telegram no sería Telegram si no escucháramos a nuestros usuarios y no innováramos en los formatos existentes.

Así que pronto lanzaremos Stories, al estilo de Telegram:

– Privacidad. Podrás definir quién puede ver cada una de tus historias con precisión granular: todos, solo tus contactos (con excepciones), algunos contactos seleccionados o una lista de amigos cercanos.

– Interfaz de usuario compacta. Las historias se colocarán en una sección expandible en la parte superior de su lista de chat, lo que las hace fácilmente accesibles sin quitar espacio valioso.

– Flexibilidad. Será fácil ocultar Historias publicadas por cualquier contacto, moviéndolas a la lista ‘Oculto’ en su sección de Contactos en lugar de la pantalla principal.

– Subtítulos. Además de hacer uso de docenas de poderosas herramientas de edición de fotos y videos, podrá proporcionar subtítulos para sus historias para agregar más contexto o enlaces y etiquetar a otras personas.

– Soporte de doble cámara. Sobre la base del éxito de los mensajes de video de Telegram, estamos agregando la opción de publicar fotos y videos tomados por las cámaras delantera y trasera simultáneamente.

– Efímero opcional. Podrá elegir cuándo caduca una historia (en 6, 12, 24 o 48 horas) o mostrar historias de forma permanente en su página de perfil, con configuraciones de privacidad individuales para cada una.

– ¡Más sorpresas! 🤩

La capacidad de guardar sus historias en la página de perfil hará que los perfiles de Telegram sean más informativos y coloridos. No solo podrá explorar más contenido de sus contactos más cercanos, sino que finalmente descubrirá más información sobre los usuarios con los que se conecta en grupos o comentarios de canales.

Hablando de canales, se beneficiarán de una mayor exposición y suscriptores: una vez que lancemos la capacidad de volver a publicar mensajes de canales a historias, volverse viral en Telegram será mucho más fácil.

En general, después de nuestras pruebas internas de Stories, incluso los escépticos de nuestro equipo comenzaron a apreciar esta función. Ya no podemos imaginar Telegram sin él.

Las historias se encuentran en su última fase de prueba y estarán disponibles a principios de julio. Esto anunciará una nueva era en Telegram, donde será aún más divertido y social de lo que es actualmente.

Tomado de Cubadebate