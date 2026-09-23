Más allá de las palabras

Hablar, escuchar, leer y escribir forman parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, existen muchas maneras de comunicarnos y todas merecen el mismo respeto. Las lenguas de señas son una muestra de ello.

Cada 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de construir espacios más inclusivos y accesibles para las personas sordas.

A veces pensamos que las barreras están en quienes tienen una forma diferente de comunicarse. Pero, en realidad, muchas veces están en nuestro desconocimiento o en la falta de herramientas para acercarnos a los demás.

Aprender algunas señas, tener paciencia en una conversación o buscar otras maneras de transmitir un mensaje pueden parecer acciones pequeñas, pero ayudan a crear una convivencia más humana.

En nuestro país existen esfuerzos para favorecer la inclusión, aunque todavía queda camino por recorrer. Cada paso que acerque a las personas y elimine distancias tiene un valor enorme.

También hay algo importante: las lenguas de señas no son simples gestos. Son lenguas completas, capaces de expresar ideas, sentimientos y experiencias, y forman parte de la identidad de miles de personas.

Esta jornada nos recuerda que comunicarse es mucho más que pronunciar palabras. Se trata de entender, respetar y encontrar la manera de llegar al otro. Porque una sociedad crece cuando todos pueden participar y sentirse escuchados.