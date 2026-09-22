Celebran en Pinar del Río aniversario 60 de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos

Este 23 de septiembre marca un hito significativo en la historia de la educación militar en Cuba, al conmemorarse el 60 aniversario de la fundación de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos.

En honor a esta fecha tan emblemática, se celebro un acto solemne en Pinar del Río,

momento cargado de simbolismo que dio inicio a una jornada de reconocimiento y celebración.

El Coronel Vicente Hernández Delgado director de la institución, afirmó el compromiso que asumen al formar jóvenes con valores sólidos y una profunda vocación de servicio.

Durante el acto también se visualizo un documental con experiencias marcadas por alumnos y profesores en su paso por la institución relatando el impacto que tiene esa formación en sus vidas.

La celebración estuvo acompañada de actividades culturales incluyendo presentaciones musicales que resaltaron la identidad cubana y el espíritu patriótico que caracteriza a la institución.

Pinar del Río reafirma una vez más su compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones en valores cívicos y militares.

La Escuela Militar Camilo Cienfuegos continúa formando hombres y mujeres capaces de enfrentar los desafíos del futuro con valentía y dedicación.