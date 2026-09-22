Niños crean y ganan con arte

En saludo al Día Internacional de la Paz, instituido el 21 de septiembre de 1981 por la Organización de Naciones Unidas, el Museo Provincial de Historia de Pinar del Río acogió la premiación del tercer concurso “Los niños escriben y pintan por la paz”, convocado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en coordinación con la Organización de Pioneros José Martí.

El certamen reunió obras de literatura y artes visuales donde la inspiración infantil se tradujo en mensajes de esperanza, solidaridad y defensa del derecho universal a vivir en paz.

Resultaron ganadores estudiantes de primero y segundo ciclos de las escuelas primarias Isidro de Armas, Vladimir Ilich Lenin y Salvador González por la originalidad de sus trabajos y la calidad artística mostrada.

Luego de las premiaciones Otto Medero Ungo, delegado del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Pinar del Río reconoció el esfuerzo de los estudiantes y el acompañamiento de sus docentes, subrayando el valor de estas iniciativas para fortalecer la participación cultural desde las aulas.

Durante la actividad se anunció la convocatoria para la IV edición del concurso a celebrarse en 2027.