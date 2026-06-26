Mucho más que una decisión individual

Detrás del problema de las drogas existen historias muy diferentes. Algunas comienzan con la curiosidad, otras con la presión del entorno, la búsqueda de aceptación o la intención de escapar de situaciones difíciles. Sin embargo, más allá de cómo se inicia el camino, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá de quien consume, alcanzando a familias enteras y afectando a la sociedad en su conjunto.

El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas invita a reflexionar sobre una realidad que continúa representando uno de los mayores desafíos para numerosas naciones. No se trata únicamente de un asunto relacionado con la salud, sino también con la educación, la seguridad, la prevención y el bienestar colectivo.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la capacidad que tienen estas sustancias para transformar proyectos de vida, deteriorar relaciones familiares y limitar oportunidades. Muchas veces, detrás de cada caso existe una persona que en algún momento tuvo sueños, metas y aspiraciones que terminaron siendo desplazados por una dependencia difícil de superar.

En Cuba, donde la prevención ocupa un lugar importante dentro de las estrategias educativas y de salud pública, esta fecha también constituye una oportunidad para fortalecer la información y el diálogo, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes. Hablar del tema con claridad, sin prejuicios ni silencios, puede ser una herramienta valiosa para evitar riesgos futuros.

Resulta imposible ignorar además el daño que provoca el tráfico ilícito de drogas, una actividad que alimenta otras problemáticas sociales y que pone en peligro la seguridad y la estabilidad de comunidades enteras. Por eso la respuesta no puede limitarse a la actuación de las instituciones; también requiere el compromiso de las familias, las escuelas y la sociedad en general.

Más que una jornada de sensibilización, este día recuerda la importancia de apostar por la prevención, el conocimiento y los entornos saludables. Porque proteger a las nuevas generaciones significa ofrecerles herramientas para tomar decisiones responsables y construir un futuro con mayores oportunidades.