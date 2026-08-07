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Pinar del Río celebra Semana de la Lactancia Materna con actividades comunitarias

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Foto: Dirección Provincial de Salud en Facebook

Charlas educativas, debates comunitarios y encuentros en las áreas de salud forman parte del programa de actividades que desarrolla Pinar del Río en el contexto de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Estas iniciativas, según explicó la jefa del Departamento Provincial de Promoción y Educación para la Salud, Keila Duarte Hernández, persiguen que las familias comprendan los beneficios de esta práctica al crecimiento y desarrollo integral de la primera infancia.

“Entre nuestros objetivos están informar sobre los avances en lactancia materna, y consolidar su apoyo como componente esencial de la nutrición y la seguridad alimentaria», manifestó.

Asimismo -agregó la especialista- nuestra intención es sumar a todos los actores, tejer alianzas y coordinar esfuerzos en función de impulsar acciones que mejoren la protección, promoción y fomento de la lactancia, siempre a partir de las lecciones aprendidas y la evidencia disponible.

“La lactancia exclusiva aporta, durante los primeros seis meses de vida, todos los nutrientes esenciales que el bebé necesita. En esa etapa, no solo cubre sus requerimientos alimentarios, sino que a la vez favorece su desarrollo”, expuso.

Duarte Hernández añadió que la leche materna constituye el alimento inicial del bebé al salir del vientre, su primera barrera de protección, y que además contribuye a fortalecer el vínculo entre madre e hijo desde el mismo instante del nacimiento.

“Con la lactancia, el bebé desarrolla enzimas protectoras a nivel gástrico que lo resguardan de procesos diarreicos, y se favorece el sistema respiratorio al impulsar una maduración pulmonar más eficiente y una mejor ventilación después del nacimiento”, dijo.

Conversatorio en hogar materno de Sandino. Foto: tomada de Radio Sandino en Facebook

La Semana de la Lactancia Materna es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que tiene lugar cada año del 1 al 7 de agosto. En esta ocasión asume como lema: “Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”.

Tomado de Radio Guamá

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