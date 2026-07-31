La puesta en funcionamiento de una nueva subestación eléctrica en Viñales mejora la calidad del servicio en la cabecera municipal y reduce las molestias a la población, al evitar los frecuentes disparos del circuito cuando se restablece el fluido luego de prolongados cortes.

Según el director de la Empresa Eléctrica en el territorio, Roylán Yañez esa situación era causada por un incremento de la demanda y en consecuencia, la sobrecarga de la red.

“Por ejemplo, de tres horas con corriente eléctrica, nosotros a veces teníamos disparos reiterados, por sobrecarga en la línea de distribución, durante una hora o más”, explica.

Foto: página en Facebook Empresa Eléctrica Pinar del Río.

La nueva subestación, nombrada Viñales 2, está dotada de un transformador de 2 500 kV, lo cual permitió hacer una división, en la cabecera municipal, del circuito primario de 13 kV e instalar en ella 1.9 MW, con posibilidades de alcanzar 2.2 MW más adelante.

El directivo reveló que la instalación está ubicada en la carretera a El Moncada, a la salida del poblado principal y abastecerá a más de 2 000 clientes así como a centros de alto consumo eléctrico.

De ahí se alimentan la Empacadora Los Jazmines, los hoteles Los Jazmines y La Ermita, el Campismo Dos Hermanas, el bombeo de agua El Salto y la potabilizadora local, manifestó.

Roylán Yañez confirmó que, tras la puesta en marcha de la subestación han desaparecido los disparos reiterados del circuito y se logra una mejor calidad del servicio para los clientes.

Tomado de Radio Guamá