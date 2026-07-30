La sabila desde la cabeza hasta los pies. Parte III

Volviendo a la Cabeza donde están los ojos, es preciso cuidarlos de las Cataratas a modo de prevención, el Aloe Vera es útil, ingiriendo el jugo y así se retarda el proceso de envejecimiento y de deterioro progresivo del cristalino. En las Conjuntivitis, la inflamación de la membrana interna del ojo (conjuntiva) se alivia inmediatamente con aplicación tópica de compresas de Aloe y agua tibia. Y en las Queratitis o queratoconjuntivitis: Inflamación de la córnea que puede ser tratada con compresas de Aloe y agua caliente combinados con Aloe vía oral. Los Orzuelos, Inflamación incómoda que afecta a los párpados, tratable con fomentos o lavados de Aloe y manzanilla.

Hay experiencias en la piel y sus cuidados:

Ya comentamos la inclusión del Aloe vera en todas las formulaciones de los cosméticos actualmente, pero veamos en detalle algunos beneficios. Las propiedades de los ácidos crisofánico, cinámico y del acemanano tienen efectos benéficos sobre el Acné, un trastorno inflamatorio. El pH acido del aloe, al penetrar por los poros del cuero cabelludo, puede reducir ligeramente el contenido graso del mismo y combatir la Alopecia y la Caspa. En el Cuero cabelludo se resuelven los problemas de sequedad y picor en la dermis. La secreción excesiva de las glándulas sebáceas en el rostro y cuero cabelludo principalmente es controlada por la acción antibiótica, fungicida y enzimática del Aloe Vera.

Su utilidad en las Estrías atróficas Grietas y Arrugas, el Aloe corrige la cesión de las fibras elásticas de la dermis. y gracias a sus numerosas sustancias nutritivas y a su poder astringente, combate la reducción de producción de colágeno en las arrugas producidas por el envejecimiento, o exposiciones demasiado prolongadas a la luz solar.

Las Llagas de decúbito que surgen en personas obligadas a permanecer inmóviles en la cama, se tratan a diario aplicándolo en las zonas localizadas. Encuentran solución o alivio otras muchas afecciones como los Eczemas o dermatitis causada por alergia o disfunción metabólica, el Prurito irritación de la piel, los Forúnculos, la Onicomicosis enfermedad de las uñas, con Inflamación es de tratamiento tópico con gel de Aloe. Las Picaduras de insecto el gel de Aloe mitiga el dolor, alivia el picor y desinfecta.

Las Urticarias, la Psoriasis, que es una enfermedad de causa desconocida, crónica y antiestética, también la Dermatomicosis, infección causada por hongos parásitos que origina manchas pruriginosas en la piel, es aliviada inmediatamente por el Aloe gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas (acemanano y ácido salicílico), mientras que el efecto antibiótico y antimicótico de los ácidos cinámico y crisofánico permite eliminar por completo los síntomas. Las Alergias y pruritos el acemanano, el enzima bradiquinasa y algunas antraquinonas ayudan al organismo a inhibir la reacción hasta su parcial o total desaparición. La Mastitis: Inflamación del seno provocada por una infección bacteriana, las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del Aloe actúan sobre los nódulos linfáticos propiciando la curación.

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Volviendo a la cosmética, juega un papel importante el Aloe Vera como base de cremas y máscaras, actuando como eficaces bioestimuladores que eliminan las impurezas incluso en los estratos más profundos de la dermis debido a la alta penetrabilidad del jugo de Aloe. El Aloe Vera que es un excelente regenerador celular, debido a sus propiedades hidratantes, antisépticas y antibióticas y a su capacidad de aumentar de 6 a 8 veces la producción de fibroblastos, que son las células responsables de la producción de colágeno.

Asimismo, es un óptimo humidificador de la piel, pues no sólo transporta nutrientes y humidifica las capas de la piel, facilitando así su penetración y absorción, sino que también, gracias a sus polisacáridos, crea una barrera que previene la pérdida de humedad de la piel. Por ello, resulta óptimo para las personas con la piel seca o con pieles sensibles, ya que tiene acción antihistamínica y antibiótica.

Después de ese amplio recorrido por todos los beneficios del Aloe vera intentaremos explicar cómo obtener el jugo del Aloe vera para todos los usos mencionados. Ya dijimos que las pencas u hojas de Sábila tienen que tener al menos 2 años desde que se sembró, para que posean la concentración adecuada de todas las sustancias activas.

Tomamos la penca, la lavamos para eliminar impurezas mecánicas, la ponemos a escurrir de manera que exude toda la baba amarilla que contiene, ese es el famoso Acíbar sustancia amarga cuando se seca, que tiene intensas acciones laxantes por los altos contenidos de Antraquinonas, pero que también pueden ser toxicas si se usan por mucho tiempo. Después le quitamos las pequeños espinas de los bordes, pelamos la penca dejando expuesto el mucilago o cristal del Aloe, y lo ponemos en agua por unas dos horas, para que se elimine totalmente el Acíbar y las Antraquinonas. Después de hecho esto, se puede poner en una batidora para obtener el jugo puro de Aloe vera. Si no se va a usar todo el jugo se puede conservar preferiblemente en un envase de vidrio y a temperatura de conservación en un refrigerador.

Si se quiere obtener el Extracto acuoso de Aloe, entonces tenemos que someter el jugo puro de Aloe a un proceso de pasterización, aplicando calor entre 70 a 80 grados centígrados y mantener esa temperatura durante una hora más o menos revolviendo el preparado, después dejar reposar y filtrar por una malla o una tela de algodón o gasa. Esto posibilita obtener un extracto casi industrial que se puede usar para preparar alguna crema o ungüento si se tienen las bases y es más cómodo el uso del Aloe vera. Como no tiene preservos no debe guardarse indefinidamente.

La Sábila o Aloe vera ha acompañado al hombre por más de 2000 años, por eso también se conoce como la planta inmortal. Algunas personas pueden ser sensibles o tener irritación cutánea, por eso es recomendable consultar siempre con un médico.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret