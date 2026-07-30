Rompiendo el “techo de cristal”

El concepto de «techo de cristal», esa barrera invisible pero palpable que impide a las mujeres alcanzar los escalones más altos en el ámbito profesional y social, ha sido una de las metáforas más poderosas en la lucha por la igualdad de género. A lo largo de las últimas décadas, hemos asistido a avances innegables que nos permiten afirmar que, en muchos aspectos, este techo se ha resquebrajado, aunque todavía no se ha roto por completo.

Los avances son patentes y motivo de celebración. Cada vez más mujeres ocupan puestos de liderazgo en empresas, gobiernos y organizaciones internacionales, demostrando su capacidad y rompiendo paradigmas.

La visibilidad de referentes femeninos en campos tradicionalmente masculinos , desde la ciencia y la tecnología hasta la política y los deportes, inspira a nuevas generaciones. Se han implementado legislaciones para combatir la discriminación salarial y promover la paridad en consejos de administración.

La sociedad, en general, ha elevado su conciencia sobre la importancia de la igualdad, y el debate sobre la conciliación familiar y la corresponsabilidad ha ganado terreno, aunque con pasos aún tímidos. La educación, sin duda, ha sido una palanca fundamental, abriendo puertas a mujeres en todas las disciplinas.

Sin embargo, los desafíos pendientes son igualmente significativos y nos recuerdan que la carrera por la igualdad está lejos de concluir. La brecha salarial de género persiste en la mayoría de los países, con mujeres ganando consistentemente menos que sus homólogos masculinos por el mismo trabajo o trabajo de igual valor.

La representación femenina en los puestos de alta dirección y en las juntas directivas, aunque ha mejorado, sigue siendo desproporcionadamente baja. Muchas mujeres se encuentran con el «suelo pegajoso», una dificultad para ascender desde los niveles de entrada, o con la «escalera rota» que les impide pasar de puestos de gestión intermedios a superiores.

Además, los estereotipos de género, a menudo inconscientes, continúan influyendo en las decisiones de contratación y promoción, así como en la valoración del trabajo femenino. La doble jornada, donde muchas mujeres asumen la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado, sigue siendo un obstáculo crucial para su desarrollo profesional pleno. Fenómenos como el «ghosting laboral» o la falta de reconocimiento y mentoría adecuada también contribuyen a la desigualdad.

Romper el techo de cristal no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad para el progreso social y económico. Requiere un compromiso continuo de gobiernos, empresas y cada individuo. Implica políticas más audaces, una cultura corporativa que valore la diversidad y la meritocracia, y, fundamentalmente, un cambio de mentalidad que reconozca y celebre el talento y la contribución de las mujeres en todos los estratos de la sociedad, sin limitaciones artificiales. El camino es largo, pero cada grieta en el cristal nos acerca a una sociedad más equitativa.