Nuevo producto financiero: Tarjeta Clásica en USD

A partir de este miércoles, los clientes de la Corporación Cimex S.A. podrán adquirir y utilizar un nuevo producto financiero: la Tarjeta Clásica nominada en USD, la cual estará disponible en toda la red comercial del país donde se cuente con terminales de punto de venta (POS).

Según informó la entidad a través de su perfil en Facebook, este producto incorpora características técnicas y comerciales que lo distinguen de otros servicios y contribuirá al proceso de digitalización que desarrolla el país.

Principales características:

Válida para la compra de bienes y servicios en la red comercial del país, minorista y mayorista donde se cuente con un terminal de punto de venta, y para las importaciones; así como para la adquisición de los combustibles en la nueva red de servicentros en USD.

Producto financiero dirigido tanto para nacionales como extranjeros, con uso exclusivo en el territorio nacional.

El cliente podrá adquirir la tarjeta por un precio de venta de 4.00 USD (o en las divisas extranjeras aceptadas en el país a la tasa de cambio vigente). Se adquieren en la red de Cadeca o puede solicitarse su confección desde el exterior mediante el sitio web tocopay.com y recogerse en las oficinas de Fincimex de todo el territorio nacional. Las redes de distribución

nacional y desde el exterior se irán ampliando paulatinamente.

Son emitidas sin importes prefijados y sin saldo mínimo obligatorio. El cliente es libre de decidir el monto a acreditar en las tarjetas. Son recargables desde el exterior mediante el sitio web tocopay.com o mediante la acreditación de efectivo en USD en la red de Cadeca (O en las divisas extranjeras aceptadas en el país a la tasa de cambio vigente).

En el municipio especial de Isla de la Juventud se podrán adquirir y recargar en el Banco Popular de Ahorro, al no contar con establecimientos de Cadeca en el territorio.

Tarjetas no personalizadas. Ofrecen alto nivel de seguridad, para su utilización en la red comercial se requerirá el uso del PIN, sin que sea necesaria la identificación personal del cliente.

Vigente por cinco años.

Saldo no rembolsable en caso de salida del país. Se puede extraer efectivo en CUP en la red de Cadecas y bancos.

Al realizar las compras mediante la nueva Tarjeta Clásica los clientes obtendrán descuentos y otros incentivos.

Atención a titulares mediante centro de llamadas 24 horas.

BANDEC Comercializará tarjeta prepago en USD

Por su parte, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) informó también sobre la ampliación de las posibilidades y facilidades de uso de su tarjeta prepago en USD. Se trata de un medio de pago electrónico de uso exclusivo en el territorio nacional, vigente por cinco años.

Esta tarjeta podrá adquirirse a partir de este miércoles en las sucursales seleccionadas de Bandec y en la red de oficinas de Cadeca, en efectivo en

cualesquiera de las divisas autorizadas a circular en el país por un valor mínimo de 50.00 USD, del que se descuenta una comisión de 4.00 USD por su compra.

Es recargable mediante depósitos en efectivo con las divisas autorizadas a circular y por transferencias desde el exterior, sin límite de importe. Posibilita la compra de bienes y servicios en la red minorista y mayorista, así como la compra de combustible en los servicentros que se habilitarán en USD.

Pueden ser adquiridas por personas naturales extranjeras y nacionales residentes o no en el territorio nacional; micro, pequeñas y medianas empresas; cooperativas no agropecuarias; trabajadores por cuenta propia, agricultores individuales y otras formas de gestión no estatal, y la población en general.

Al titular de la tarjeta, en el momento de su salida del país, se le podrá rembolsar del monto no utilizado hasta un máximo de 100.00 USD o su equivalente en otra divisa disponible, si presentan siempre su pase de abordar.

(Tomado de Juventud Rebelde)