Nuevos datos de la ONEI a disposición de los pinareños

Especialistas de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en Pinar del Río anunciaron que ya están disponibles los “Indicadores Seleccionados del Sistema Empresarial y Presupuestado”, publicados recientemente en su boletín más reciente.

El documento ofrece una visión detallada del comportamiento económico de la provincia, con datos oficiales actualizados.

Asimismo, deviene herramienta para investigaciones académicas y el diseño de políticas públicas, al tiempo que promueve la transparencia institucional.

Representantes de la ONEI en el territorio destacan la importancia de acceder a esta información, ya que permite el monitoreo de tendencias en producción, empleo, ventas e indicadores de eficiencia.

Entre los datos más relevantes se incluyen la estructura empresarial y presupuestada, la contabilidad, la evolución del empleo y los salarios, la eficiencia en el uso de la fuerza de trabajo y los recursos materiales, así como las ventas e inversiones.

La Oficina Nacional de Estadística e Información invita a los interesados a seguir sus redes sociales, plataformas que comparten indicadores estadísticos, lo que facilita el acceso a datos confiables para la toma de decisiones.