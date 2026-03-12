Páginas de una historia indeleble

Las palabras de José Antonio Echeverría en aquella histórica jornada del 13 de marzo de 1957 estremecieron al país cuando se produjo la toma a Radio reloj: ¡Pueblo de Cuba!, en estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarle cuentas, y somos nosotros, el Directorio Revolucionario, los que en nombre de la Revolución cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio…·

El máximo dirigente estudiantil no pudo leer totalmente su mensaje al ser interrumpida la transmisión, pero su discurso no quedó en el olvido y deviene hasta nuestros días, guía para la acción: ¡Cubanos!: ¡La Revolución está en marcha!, ¡Únete a ella!. Fueron estas sus palabras de cierre que no salieron al aire.

Luego de los sucesos radiales, el líder estudiantil cae en combate a la edad de 24 años cuando se dirigía a la universidad.

Muchos de los participantes en el Asalto al Palacio Presidencial que ocurría de forma simultánea ese día, murieron en esta acción sustentada por el amor a la Patria.

Han pasado 69 años y la huella de aquellos universitarios perdura en el tiempo con tinta indeleble.

Así lo afirma el joven Alejandro Bosmenier León, Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en el centro Hermanos Saíz Montes de Oca de Pinar del Río.

Cuando habla de José Antonio, brillan sus ojos en señal de total respeto y admiración por quien considera un hombre grande.

Alejandro Bosmenier León, Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria

Su legado, nos comenta, alienta e incentiva a la FEU que hoy desde otro escenario también complejo, sigue enrutando su quehacer en bien de la sociedad y las familias.

El desarrollo de jornadas voluntarias de impacto económico y social conforman el cronograma de actividades, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, bajo el slogan Latido Universitario.

El dinamismo y los deseos de hacer no se detienen en la actual contingencia energética, pues fechas importantes se avecinan, precisa Bosmenier León. Tal es el caso del Día Internacional de los Trabajadores, el aniversario 131 de la caída del Apóstol Cubano José Martí y el 104 de la FEU.

Reconoce el dirigente universitario que desde aquel 20 de diciembre de 1922, cuando Julio Antonio Mella le dio vida a esta federación, hasta hoy, la FEU ha sido el latido de la juventud cubana, ese espacio donde nacen ideas, se forjan líderes y se construye un futuro con latir patriótico.

Y ese sentimiento de apego a la Patria, es el que ha guiado a generaciones, el que conllevó a que José Antonio Echeverría protagonizara las acciones de aquel 13 de marzo del 57 en plena flor de su juventud, al igual que quienes lo siguieron con afanes de libertad.

Vibran las palabras de Fidel cuando se refería al simbólico suceso: “Y así, un día como hoy, cuando recordamos a los que han muerto, pensamos que solo hay un sentido, solo hay, en esencia, una idea absolutamente consoladora, absolutamente compensadora, y es que los hombres que han caído, los hombres que han muerto, no han muerto en vano”.